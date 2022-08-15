В Bees Airline обурені позбавленням її права літати: просили лише зупинити дію сертифіката

Українська авіакомпанія Bees Airline, що розпочала роботу лише минулого року, вказує, що нещодавне рішення Державної авіаційної служби про позбавлення її сертифікату експлуатанта повітряних суден було прийнято після її власного прохання зупинити дію сертифікату, але не позбавляти її його, і обурена таким розвитком подій.

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Як ідеться у повідомленні авіаперевізника, він за власною ініціативою звернувся до регулятора з таким проханням через те, що літаки, якими оперувала компанія, вибули з її експлуатації ще до 24 лютого, коли було припинене авіасполучення на території України, а саме внаслідок вимоги лізингодавця евакуювати судна з України через військові ризики.

Bees Airline підкреслює, що маючи навіть зупинений сертифікат вона могла б продовжувати діяльність, надавати консультаційні послуги та зберігати висококваліфікований персонал.

Однак регулятором було прийнято рішення про анулювання сертифікату без належного попередження, яке передбачене авіаційними правилами, та без консультацій з самою авіакомпанією. Вона переконана, що збереження її сертифікату експлуатанта не становило небезпеки для авіації і в його анулюванні не було жодної потреби.

"Таке рішення Державної авіаційної служби є дискримінаційним і необґрунтованим, направленим на остаточне знищення авіаційної галузі в Україні, яка й так знаходиться на межі виживання. Це не єдине рішення Державіаслужби яке викликає подив та є сумнівним з точки зору авіаційних правил", - заявили в Bees Airline.

За оцінкою перевізника, сьогодні позиція керівництва Державіаслужби не є конструктивною, а її діяльність не направлена на збереження та відновлення авіації.

У зв'язку з цим авіакомпаня подала скаргу до очільника самої Державіаслужби, а також звернулася до Міністерства інфраструктури щодо порушень, допущених при прийнятті наказу про анулювання сертифікату.

"Ми будемо захищати наші права, боротись за наш бізнес і доведемо що авіакомпанія "Біз Ейрлайн" має право й надалі професійно та якісно робити свою справу", - підкреслюється в заяві.