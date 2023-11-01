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В Киеве с 1 ноября скорость движения на дорогах ограничена до 50 км/ч
Со среды, 1 ноября, скорость движения на дорогах столицы ограничивается до 50 километров в час.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"С 1 ноября по 1 апреля в столице введен единый скоростной режим – скорость движения по городу ограничивается до 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже", - отметили в КГГА.
Там добавили, что на участках, где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч, демонтировали знаки ограничения скорости "80".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в КГГА напомнили, что ранее было определено 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч.
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода в Харьковскую площадь (в обратном направлении от Харьковской площади в Днепровскую Набережную);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);
- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).
В КГГА призвали водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим.
Правительство обновило Правила дорожного движения
Отметим, что недавно Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, чтобы приблизить законодательство Украины к законодательству Европейского Союза.
Согласно решению Кабмина, при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов водители будут обязаны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.
Также водителям запрещается перевозить детей ростом менее 150 см без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.
Кроме того, правительство уточнило перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.