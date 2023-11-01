В Киеве с 1 ноября скорость движения на дорогах ограничена до 50 км/ч

Со среды, 1 ноября, скорость движения на дорогах столицы ограничивается до 50 километров в час.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"С 1 ноября по 1 апреля в столице введен единый скоростной режим – скорость движения по городу ограничивается до 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже", - отметили в КГГА.

Там добавили, что на участках, где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч, демонтировали знаки ограничения скорости "80".

Также в КГГА напомнили, что ранее было определено 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч.

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода в Харьковскую площадь (в обратном направлении от Харьковской площади в Днепровскую Набережную);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

В КГГА призвали водителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

Правительство обновило Правила дорожного движения

Отметим, что недавно Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, чтобы приблизить законодательство Украины к законодательству Европейского Союза.

Согласно решению Кабмина, при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов водители будут обязаны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

Также водителям запрещается перевозить детей ростом менее 150 см без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

Кроме того, правительство уточнило перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.