У Києві з 1 листопада швидкість руху на дорогах обмежена до 50 км/год

Із середи, 1 листопада, швидкість руху на дорогах столиці обмежується до 50 кілометрів на годину.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"З 1 листопада до 1 квітня у столиці запроваджено єдиний швидкісний режим – швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою", - зазначили в КМДА.

Там додали, що на ділянках, де в попередній період була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтували знаки обмеження швидкості "80".

Також в КМДА нагадали, що раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

У КМДА закликали водіїв бути обережними та дотримуватися швидкісного режиму.

Уряд оновив Правила дорожнього руху

Зауважимо, нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити законодавство України до законодавства Європейського Союзу.

Згідно з рішенням Кабміну, під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами водії будуть зобовʼязані вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

Також водіям забороняється перевозити дітей зростом менше 150 см без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

Крім того, уряд уточнив перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.