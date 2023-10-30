Обвал Дегтярівського мосту: у КМДА розповіли, коли відновлять рух транспорту (ВІДЕО)

У Києві триває реконструкція Дегтярівського шляхопроводу після обвалу конструкцій. Наразі дорожники завершили монтаж балок.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що цими вихідними підрядна організація здійснила монтаж 28 балок прогонової будови шляхопроводу.

"Сьогодні ж монтують плити незйомної опалубки. Це дасть можливість улаштувати монолітну плиту на шляхопроводі", - зауважили в КМДА.

Там додали, що рух транспорту підмостовим простором планується відновити вже 31 жовтня.

У КМДА нагадали, що усунення наслідків надзвичайної ситуації, що відбулася на шляхопроводі 30 вересня, здійснювалося коштом підрядної організації.

"Збитків міський бюджет не поніс, вартість реконструкції не збільшилася", - наголосили у КМДА.

Що відомо про обвал Дегтярівського шляхопроводу

У червні в Києві почали реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу. Передбачається, що після оновлення він буде вищим і ширшим, матиме велодоріжки і тротуари для пішоходів. Роботи мали тривати до 30 листопада.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro, вартість реконструкції становить 934,7 млн грн.

30 вересня під час робіт стався обвал балок. Під час виконання монтажу 7-ої балки вона втратила свою стійкість, а при падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції.

Незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у коментарі "Суспільному" сказав, що балки для шляхопроводу виготовив завод компанії "Ковальська".

"Вони експериментальні. Це 36-ти метрова балка, а до цього були 33-ох метрові [...] Треба, щоб її (балку, – ред.) розпиляли, взяли зразки бетону і подивилися, як там розташована арматура. Тому що причин (обвалу, – ред.) може бути безліч. Я не стверджую, що це брак, але це може бути неякісний бетон, може бути нерівно натягнута арматура. І це тільки одні з багатьох причин", – зазначив він.

Своєю чергою речник "Ковальської" Даніїл Ваховський інформував, що 1 жовтня збереться експертна інженерна комісія, яка буде визначати причини інциденту. За його словами, проблем з якістю балок немає, адже вони пройшли всі необхідні експертизи.

Як повідомила пресслужба групи RDS, яка виконує роботи, для бюджету Києва вартість реконструкції Дегтярівського шляхопроводу не збільшиться.Там зазначили, що усунення всіх недоліків буде здійснюватись за рахунок RDS.

Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою на об'єкті будівництва шляхопроводу в Києві.

Також у межах розслідування справи стосовно обвалу конструкцій оновлюваного мосту по вулиці Дегтярівській у Києві було одночасно проведно обшуки за вісьмома адресами.