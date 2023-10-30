Обвал Дегтяровского моста: в КГГА рассказали, когда возобновят движение транспорта (ВИДЕО)

В Киеве идет реконструкция Дегтяровского путепровода после обвала конструкций. В настоящее время дорожники завершили монтаж балок.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в эти выходные подрядная организация осуществила монтаж 28 балок пролетного строения путепровода.

"Сегодня же монтируют плиты несъемной опалубки. Это позволит устроить монолитную плиту на путепроводе", - отметили в КГГА.

Там добавили, что движение транспорта под мостовым пространством планируется возобновить уже 31 октября.

В КГГА напомнили, что устранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на путепроводе 30 сентября, осуществлялось на средства подрядной организации.

"Ущерба городской бюджет не понес, стоимость реконструкции не увеличилась", - отметили в КГГА.

Что известно об обвале Дегтяровского путепровода

В июне в Киеве приступили к реконструкции Дегтяревского путепровода. Предполагается, что после обновления он будет выше и шире, будет иметь велодорожки и тротуары для пешеходов. Работы должны были продолжаться до 30 ноября.

Согласно информации на сайте Prozorro, стоимость реконструкции составляет 934,7 млн грн.

30 сентября во время работ произошел обвал балок. Во время выполнения монтажа 7-й балки она потеряла свою стойкость, а при падении была задета часть уже смонтированной конструкции.

Независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин в комментарии "Суспільному" сказал, что балки для путепровода изготовил завод компании "Ковальская".

"Они экспериментальные. Это 36-ти метровая балка, а до этого были 33-метровые [...] Надо, чтобы ее (балку, – ред.) распилили, взяли образцы бетона и посмотрели, как там расположена арматура. Причин (обвала – ред.) может быть множество. Я не утверждаю, что это брак, но это может быть некачественный бетон, может быть неровно натянута арматура. И это только одни из многих причин", – отметил он.

В свою очередь спикер "Ковальской" Даниил Ваховский информировал, что 1 октября соберется экспертная инженерная комиссия, которая будет определять причины инцидента. По его словам, проблем с качеством балок нет, ведь они прошли все необходимые экспертизы.

Как сообщила пресс-служба выполняющей работы группы RDS для бюджета Киева стоимость реконструкции Дегтяровского путепровода не увеличится.Там отметили, что устранение всех недостатков будет производиться за счет RDS.

Прокуратура открыла производство по факту нарушения правил безопасности при производстве работ с повышенной опасностью на объекте строительства путепровода в Киеве.

Также в рамках расследования дела об обвале конструкций обновляемого моста по улице Дегтяревской в Киеве были одновременно проведены обыски по восьми адресам.