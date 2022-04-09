В Киеве снова заработала станция метро "Берестейская"

Киевский метрополитен возобновил работу станции метро "Берестейская". Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, поезда производят высадку и посадку пассажиров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Поезда следуют без остановки через станции "Майдан Независимости" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Поезда метрополитена курсируют так:

Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на станции "Выдубичи".

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час.

"Напоминаем, что график работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие" – говорится в сообщении.

Напомним, в киевском метро движение поездов по красной линии расширили на несколько станций. Теперь поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Стоимость проезда по маршруту Дарница – Святошино полноценным кольцом вокруг Киева составляет 15 грн.