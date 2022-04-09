У Києві знову запрацювала станція метро "Берестейська"

Київський метрополітен відновив роботу станції метро "Берестейська". Як повідомляє прес-служба столичного метрополітену, потяги проводять висадку та посадку пасажирів.

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Поїзди йдуть без зупинки через станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Працюють пересадні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Поїзди метрополітену курсують так:

Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір" з пересадкою на станції "Видубичі".

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів лініями становить орієнтовно 1 годину.

"Нагадуємо, що графік роботи може оперативно змінюватися за потреби. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у київському метро рух поїздів червоною лінією розширили на кілька станцій. Тепер поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Вартість проїзду за маршрутом Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва становить 15 грн.