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В Киевском метрополитене прекратили продажу бумажных QR-билетов: в чем причина
По техническим причинам в Киеве на станциях метро продажа бумажных QR-билетов приостановлена.
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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Там отмечают, что специалисты КП "ГИОЦ" пытаются как можно быстрее решить вопрос.
Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, в частности:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Транспортная карта;
- Qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой"
- Бесконтактная банковская карта;
- Мобильные приложения ApplePay и Google Pay.
В КГГА принесли извинения пассажирам за временные неудобства и пообещали сообщить о возобновлении продажи бумажных QR-билетов дополнительно.
Напомним, в Киеве все троллейбус и трамваи вернулись на свои маршруты. На 46 троллейбусных маршрутов работают 286 единиц техники, на 32 трамвайных – 195.
Всего столица прожила без электротранспорта 56 дней из-за дефицита электричества. На маршрутах работали автобусы.