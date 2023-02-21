В Киевском метрополитене прекратили продажу бумажных QR-билетов: в чем причина

По техническим причинам в Киеве на станциях метро продажа бумажных QR-билетов приостановлена.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Там отмечают, что специалисты КП "ГИОЦ" пытаются как можно быстрее решить вопрос.

Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, в частности:

Транспортная карта;

Qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой"

Бесконтактная банковская карта;

Мобильные приложения ApplePay и Google Pay.

В КГГА принесли извинения пассажирам за временные неудобства и пообещали сообщить о возобновлении продажи бумажных QR-билетов дополнительно.

Напомним, в Киеве все троллейбус и трамваи вернулись на свои маршруты. На 46 троллейбусных маршрутов работают 286 единиц техники, на 32 трамвайных – 195.

Всего столица прожила без электротранспорта 56 дней из-за дефицита электричества. На маршрутах работали автобусы.