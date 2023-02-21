У Київському метрополітені припинили продаж паперових QR-квитків: у чому причина

З технічних причин у Києві на станціях метро продаж паперових QR-квитків призупинено

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Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Там зазначають, що фахівці КП "ГІОЦ" намагаються якнайшвидше вирішити питання.

Всі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі, зокрема:

Транспортна картка;

Qr-код, згенерований у додатку "Київ Цифровий"

Безконтактна банківська картка;

Мобільні додатки ApplePay та Google Pay.

У КМДА вибачились перед пасажирами за за тимчасові незручності та пообіцяли повідомити про відновлення продажу паперових QR-квитків додатково.

Нагадаємо, у Києві всі тролейбусм та трамваї повернулися на свої маршрути. На 46 тролейбусних маршрутів працюють 286 одиниць техніки, на 32 трамвайних – 195.

Усього столиця прожила без електротранспорту 56 днів через дефіцит електрики. На маршрутах працювали автобуси.