В метро Киева была проблема с оплатой через QR-код: неисправность устранили

На станциях киевского метро временно не работал QR-код, сгенерированный в приложении "Київ Цифровий". Однако специалисты устранили техническую неисправность. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Кроме электронного QR-кода, рассчитаться за проезд можно:

транспортной картой;

бумажным QR-билетом;

бесконтактной банковской картой;

мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

Напомним, 12 марта в Киеве временно невозможно было оплатить проезд некоторыми транспортными картами. Позже проблему устранили.