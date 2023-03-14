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Транспорт
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В метро Киева была проблема с оплатой через QR-код: неисправность устранили

Киевское метро
Киевское метро. Фото: kyivmetroalerts / Twitter

На станциях киевского метро временно не работал QR-код, сгенерированный в приложении "Київ Цифровий". Однако специалисты устранили техническую неисправность. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Кроме электронного QR-кода, рассчитаться за проезд можно:

  • транспортной картой;
  • бумажным QR-билетом;
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

Напомним, 12 марта в Киеве временно невозможно было оплатить проезд некоторыми транспортными картами. Позже проблему устранили.