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- Транспорт
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В метро Киева была проблема с оплатой через QR-код: неисправность устранили
На станциях киевского метро временно не работал QR-код, сгенерированный в приложении "Київ Цифровий". Однако специалисты устранили техническую неисправность. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
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Кроме электронного QR-кода, рассчитаться за проезд можно:
- транспортной картой;
- бумажным QR-билетом;
- бесконтактной банковской картой;
- мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.
Напомним, 12 марта в Киеве временно невозможно было оплатить проезд некоторыми транспортными картами. Позже проблему устранили.