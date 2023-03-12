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- IT и Телеком
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В киевском метро возобновили оплату проезда транспортными картами
На станциях метро в Киеве менее чем через час возобновили оплату проезда транспортными карточками. По техническим причинам не работали карточки, пополненные около 10:00. Об этом утром 12 марта сообщила пресс-служба КГГА.
"Транспортные карты снова работают в обычном режиме! Спасибо пассажирам за понимание", - заявили в КГГА.
Оплатить проезд на станциях метро можно:
- транспортной картой;
- разовым бумажным Qr-билетом;
- Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
- бесконтактной банковской картой;
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
Ранее по техническим причинам на станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания 8 марта. До этого 21 февраля продажа бумажных QR-билетов была приостановлена на несколько часов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В обоих случаях технические проблемы оперативно устранили.
Напомним, в Киеве все троллейбус и трамваи вернулись на свои маршруты. На 46 троллейбусных маршрутов работают 286 единиц техники, на 32 трамвайных – 195.