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IT и Телеком
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В киевском метро возобновили оплату проезда транспортными картами

Проезд в метро Киева, сбои в работе метро Киева
Пассажирам доступна оплата проезда в метро пятью способами

На станциях метро в Киеве менее чем через час возобновили оплату проезда транспортными карточками. По техническим причинам не работали карточки, пополненные около 10:00. Об этом утром 12 марта сообщила пресс-служба КГГА.

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"Транспортные карты снова работают в обычном режиме! Спасибо пассажирам за понимание", - заявили в КГГА.

Оплатить проезд на станциях метро можно:

  • транспортной картой;
  • разовым бумажным Qr-билетом;
  • Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Ранее по техническим причинам на станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания 8 марта. До этого 21 февраля продажа бумажных QR-билетов была приостановлена на несколько часов.

В обоих случаях технические проблемы оперативно устранили.

Напомним, в Киеве все троллейбус и трамваи вернулись на свои маршруты. На 46 троллейбусных маршрутов работают 286 единиц техники, на 32 трамвайных – 195.

Автор:
Вита Молодан