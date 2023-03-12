В київському метро відновили оплату проїзду транспортними картками

На станціях метро в Києві менше ніж за годину відновили оплату проїзду транспортними картками. Із технічних причин не працювали картки, які були поповнені близько 10:00. Про це зранку 12 березня повідомила пресслужба КМДА.

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"Транспортні картки знову працюють у звичайному режимі! Дякуємо пасажирам за розуміння.", - заявили в КМДА.

Сплатити за проїзд на станціях метро можна:

транспортною карткою;

разовим паперовим Qr-квитком;

Qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Раніше з технічних причин на станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування 8 березня. До цього 21 лютого продаж паперових QR-квитків було призупинено на декілька годин.

В обох випадках технічні проблеми оперативно усунули.

Нагадаємо, у Києві всі тролейбуси та трамваї повернулися на свої маршрути. На 46 тролейбусних маршрутів працюють 286 одиниць техніки, на 32 трамвайних – 195.