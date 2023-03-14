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Транспорт
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У метро Києва була проблема з оплатою через QR-код: несправність усунули

Київське метро
Київське метро. Фото: kyivmetroalerts / Twitter

На станціях київського метро тимчасово не працював QR-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий". Однак фахівці усунули технічну несправність. Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Крім електронного QR-коду, розрахуватися за проїзд можна:

  • транспортною карткою;
  • паперовим QR-квитком;
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, 12 березня в Києві тимчасово неможливо було оплатити проїзд деякими транспортними картками. Пізніше проблему усунули.