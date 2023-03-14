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У метро Києва була проблема з оплатою через QR-код: несправність усунули
На станціях київського метро тимчасово не працював QR-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий". Однак фахівці усунули технічну несправність. Про це повідомила пресслужба КМДА.
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Крім електронного QR-коду, розрахуватися за проїзд можна:
- транспортною карткою;
- паперовим QR-квитком;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, 12 березня в Києві тимчасово неможливо було оплатити проїзд деякими транспортними картками. Пізніше проблему усунули.