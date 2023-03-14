У метро Києва була проблема з оплатою через QR-код: несправність усунули

На станціях київського метро тимчасово не працював QR-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий". Однак фахівці усунули технічну несправність. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Крім електронного QR-коду, розрахуватися за проїзд можна:

транспортною карткою;

паперовим QR-квитком;

безконтактною банківською карткою;

мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, 12 березня в Києві тимчасово неможливо було оплатити проїзд деякими транспортними картками. Пізніше проблему усунули.