- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
В метро Харькова отключили почти все эскалаторы ради экономии электроэнергии
Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" отключило работу всех эскалаторов, за исключением работающих на подъем эскалаторов на двух самых глубоких станциях "Площадь Конституции" и "Пушкинская". Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
"Освещение станций уменьшено вдвое, а интервал движения поездов увеличен с 10 до 11 минут на Холодногорско-Заводской линии и до 13 на двух остальных. Реже ходят трамваи и троллейбусы", - отметил он.
По словам градоначальника, водоснабжение в областном центре работает в полном объеме, кроме районов, где проходят регламентные работы. При этом есть ограничения по подаче горячей воды, поскольку это позволяет значительно сократить электропотребление теплосетями.
"Сегодня и завтра в Харькове не планируются веерные отключения. И тем не менее, я призываю максимально выключать все домашние электроприборы утром и вечером", - добавил Терехов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он также призвал всех собственников предприятий, сферы услуг, рынков, автозаправочных станций, магазинов и торговых сетей, кафе и ресторанов максимально сократить потребление электроэнергии.
Напомним, что накануне вечером Офис президента и НЭК "Укрэнерго" предупредили об ограничениях в электроснабжении в течение 20 октября, которые коснутся всех регионов. С призывом к максимальной экономии электроэнергии выступил и лично глава государства Владимир Зеленский. Власти объясняют это разрушением значительной части объектов энергетики вследствие ударов ракетами и дронами-камикадзе со стороны российской армии.
Днем в четверг "Укрэнерго" отдельно сообщило, что из-за резкого увеличения потребления электроэнергии вынуждено ввести временное контролируемое ограничение потребления в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.