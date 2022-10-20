У метро Харкова відключили майже всі ескалатори задля економії електроенергії

Комунальне підприємство "Харківський метрополітен" відключило роботу всіх ескалаторів, за винятком ескалаторів, що працюють на підйом, на двох найглибших станціях "Площа Конституції" та "Пушкінська". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Ігор Терехов.

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"Освітлення станцій зменшено вдвічі, а інтервал руху поїздів збільшено з 10 до 11 хвилин на Холодногірсько-Заводській лінії та до 13 на двох інших. Рідше ходять трамваї та тролейбуси", - зазначив він.

За словами градоначальника, водопостачання в обласному центрі працює у повному обсязі, окрім районів, де відбуваються регламентні роботи. При цьому є обмеження щодо подачі гарячої води, оскільки це дозволяє значно скоротити електроспоживання тепломережами.

"Сьогодні і завтра у Харкові не плануються віялові відключення. І тим не менш, я закликаю максимально вимикати всі домашні електроприлади вранці та ввечері", - додав Терехов.

Він також закликав усіх власників підприємств, сфери послуг, ринків, автозаправних станцій, магазинів та торгових мереж, кафе та ресторанів максимально скоротити споживання електроенергії.

Нагадаємо, що напередодні ввечері Офіс президента та НЕК "Укренерго" попередили про обмеження в електропостачанні протягом 20 жовтня, які торкнуться всіх регіонів. Із закликом до максимальної економії електроенергії виступив і сам глава держави Володимир Зеленський. Влада пояснює це руйнуванням значної частини об'єктів енергетики внаслідок ударів ракетами та дронами-камікадзе з боку російської армії.

Вдень у четвер "Укренерго" окремо повідомило, що через різке збільшення споживання електроенергії змушене запровадити тимчасове контрольоване обмеження споживання у Харківській, Сумській та Полтавській областях.