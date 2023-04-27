В правительстве Франции заявили, что Украина работает над открытием авиапространства для гражданских самолетов

Украина упорно работает над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов. Об этом заявил министр транспорта Франции Клеман Бон в интервью "Европейской правде".

Он сказал это, говоря о сотрудничестве с Украиной в сфере обучения украинских пилотов гражданской авиации и авиадиспетчеров. Как рассказал Бон, сейчас украинцы проходят практику на симуляторах во Франции и две страны согласились расширить это сотрудничество.

"Это действительно очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной возобновят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно быстрее. А в случае, если авиаторы не имеют практики, то по правилам безопасности не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто полностью или частично", – высказался министр.

Французский чиновник подчеркнул, что не ему решать, когда это произойдет, но украинские чиновники готовятся к открытию авиапространства для полетов гражданской авиации.

"Как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию, и в Киеве упорно над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – сказал Бон.

Напомним, воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года.

В Евроконтроле прогнозируют, что ограничения на авиапространства Украины, России, Беларуси и Молдовы останутся до конца 2029 года. Главным фактором, влияющим на развитие авиасообщения, в организации назвали российское вторжение в Украину.

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