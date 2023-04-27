В уряді Франції заявили, що Україна працює над відкриттям авіапростору для цивільних літаків

Україна наполегливо працює над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків. Про це заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон в інтервʼю "Європейській правді".

Він сказав це, говорячи про співпрацю з Україною у сфері навчання українських пілотів цивільної авіації та авіадиспетчерів. Як розповів Бон, наразі українці проходять практику на симуляторах у Франції, й дві країни погодилися розширити цю співпрацю.

"Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково", – висловився міністр.

Французький урядовець підкреслив, що не йому вирішувати, коли це станеться, але українські посадовці готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації.

"Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека", – сказав Бон.

Нагадаємо, повітряний простір України закритий для цивільних літаків із 24 лютого 2022 року.

У Євроконтролі прогнозують, що обмеження на авіапростори України, Росії, Білорусі та Молдови залишаться до кінця 2029 року. Головним фактором, який впливає на розвиток авіасполучення, в організації назвали російське вторгнення в Україну.

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