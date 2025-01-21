В прошлом году SkyUp превысила показатели 2021 года по количеству выполненных рейсов, — Дарья Алеексеенко, SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в 2024 году выполнила вне Украины 16 927 рейсов, это на 60% больше по сравнению с 2023 годом и превышает даже показатели довоенного 2021 года (около 16 тыс. рейсов). SkyUp выполняет чартерные рейсы и зарабатывает на сдаче в аренду своих самолетов с экипажами, а в декабре 2024 запустила восемь маршрутов регулярных пассажирских перевозок из аэропорта Кишинева. О перспективах регулярных перевозок, открытии неба над Украиной и специфике европейского рынка рассказала заместитель коммерческого директора SkyUp Дарья Алексеенко в эксклюзивном интервью для Delo.ua.

Аэропорт Кишинева как окно в ЕС

В декабре вы открыли восемь маршрутов из аэропорта Кишинева. Позволит ли это полностью обеспечить работой самолеты и команду?

— Средняя утилизация на каждый самолет у нас составляет 350-400 часов налета в год, что является достаточно высоким показателем. Помимо запущенных регулярных рейсов, мы выполняем чартерные рейсы для туроператоров из Европы, у нас есть договоры АСМІ, аренды самолетов с экипажем. Для этих рейсов у нас постоянно вовлечены все 10 самолетов.

Отсутствие регулярных рейсов не означает, что до этого самолеты компании простаивали. Наша задача — обеспечить самолеты и персонал заказами. И SkyUp, объединяющей украинскую компанию SkyUp LLC и мальтийскую SkyUp MT, это удается. Самолеты компании работали все время полномасштабного российского вторжения в Украину.

Мы мечтаем стать компанией, которая совершит первый рейс в мирном украинском небе. Чтобы это сделать, должны постоянно поддерживать работоспособность самолетов, поддерживать действующие лицензии экипажей, заботиться о команде, иметь действующий сертификат перевозчика и т.д. Поэтому мы загружаем флот заказами трех видов: АСМИ-контракты, чартерные рейсы и с недавних пор регулярные перевозки.

Один из главных источников заказов — контракты на чартеры с туристическими операторами. В 2024 году мы увеличили портфолио наших клиентов европейских туроператоров на 75%, это направление теперь составляет около 40% от общего количества выполненных авиакомпанией рейсов.

Планируете увеличение количества маршрутов из Кишинева или других аэропортов, какие виды видите?

— Кишинев — только первый этап нашего развития и первое открытие регулярных рейсов почти за три года. Надеюсь, что уже скоро будем добавлять новые направления и масштабироваться. Какие аэропорты выберем для регулярных пассажироперевозок — будет зависеть от пассажиропотока и запроса аудитории.

Уже есть первые цифры продаж билетов на регулярные рейсы?

— Пока рано об этом говорить, мы начали их всего несколько недель назад. Наших предварительных данных пока не хватает для детальной аналитики, это понимание появится через полгода работы. Когда получим релевантны данные динамики продаж, сможем сопоставить их с нашими возможностями, и уже тогда сможем планировать возможное расширение.

Почему выбрали именно Кишинев?

— Аэропорт в этом городе один из самых удобных для украинцев. Сюда ездят многие автобусные перевозчики, которые почти каждый час приезжают из разных уголков Украины, есть поезда "Укрзализныци" из Киева и Львова. Основная причина выбора Кишинева – близость к границе. Добраться в этот аэропорт выходит в среднем на два часа быстрее, чем в другие аэродромы.

Румыния и Польша. Намного ли сложнее пройти границу по сравнению с Молдовой?

— Рейсовые самолеты вылетают по расписанию, поэтому для нас очень важно, чтобы пассажиры проходили границу без задержек. Поэтому при выборе аэропорта ищем города с хорошим железнодорожным сообщением, чтобы пассажиры могли иметь определенные гарантии прибытия. Нашим пассажирам точно не нужен лишний стресс из-за пересечения границы.

Самолет SkyUp с персоналом. Это и следующие фото предоставлены компанией

Пакет документов для пересечения границ Молдовы не отличается от необходимых для въезда в Польшу или Румынию. Стоимость трансфера в эти две страны несколько дороже, и при прохождении границ чаще бывают задержки из-за больших очередей. В целом, Молдова по удобству выигрывает у Польши и Румынии.

Вы знаете ориентировочное соотношение между украинцами и гражданами ЕС на рейсовых маршрутах?

— Точной цифры еще нет. Еще предстоит увидеть продажи, посмотрим на поведение наших потребителей: украинцев, молдаван, граждан ЕС.

Из Кишинева вы летаете в страны южной Европы. Почему именно эти регионы?

— Выбирая маршрут, мы принимали во внимание многие факторы: спрос на каждом маршруте, конкурентную среду и т.д. Но мы европейская компания с украинскими корнями, и потому при анализе учитывали возможности именно для нашего пассажира из Украины. Например, наличие диаспоры, чтобы украинцы могли чаще путешествовать к своим родным. Чаще всего украинцы посещают в этом регионе родственников, для бизнеса, отдыха, а также корпоративных, волонтерских и государственных встреч.

Уточните, что означает "европейская компания с украинскими корнями"?

— Сейчас мы возобновляем регулярные рейсы как европейский перевозчик, зарегистрированный в ЕС и работающий по его законодательству. Также у нас есть лицензия украинского перевозчика и остаемся все же украинской компанией. Мы здесь начинали свою работу более шести лет назад, развивались и работали до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Кроме того, мы в первую очередь ориентируемся на украинских пассажиров, поэтому выбираем маршруты для вылета вблизи границы с Украиной.

То есть, фактически вы уже вступили в ЕС?

— Можно и так сказать. Наша авиакомпания уже оперирует на рынке Европы как европейский авиаперевозчик с 2023 года. Поэтому для нас правила и нормы ЕС – реальность, в которой мы уже работаем.

Сдача самолетов для АСМИ-контрактов удержала SkyUp на плаву

Можете назвать ключевые финпоказатели и объемы инвестиций в 2024-2025 гг.?

— О 2024-м мы сможем предметно поговорить в апреле-мае этого года, когда закроем финансовый год. Если смотреть на показатели 2023 года, то доход компании составил 3,915 млрд грн. Ожидаем, что результаты в прошлом году будут на соответствующем уровне.

Сейчас нам далеко до доходности, которая была до начала полномасштабного вторжения. Но сейчас можно констатировать, что текущий доход позволяет отдавать долги, покрывать расходы, а также в полном объеме платить налоги в Украине. Мы не осуществляем деятельность на территории нашего государства, но делаем все для поддержки экономики, людей и армии. С начала большой войны мы уплатили почти 700 млн грн в государственный бюджет, из них за 2024 год – 376 млн грн.

Какой процент коллектива удалось сохранить? Удалось ли удержать уровень обучения, ежегодного налета и другие важные кадровые показатели?

— Подавляющее большинство из почти 1200 специалистов, которые создают маржинальность компании — украинцы. В SkyUp работают 354 бортпроводника и 168 пилотов. Наш головной офис и большинство персонала находятся в Киеве. И так одной из главных наших целей является сохранение украинских специалистов по авиаотрасли.

Самолет SkyUp

Конечно, у нас есть текучесть кадров до 10%, что является нормальным показателем для компаний во всем мире. Некоторые граждане уехали, сменили работу, есть мобилизованные. Более 50 сотрудников компании находятся в рядах Вооруженных сил Украины. Компания сохраняет за ними рабочие места и ежемесячную заработную плату.

Для расширения бизнеса самолет сейчас выгоднее купить, взять в лизинг, арендовать?

— Постководная отрасль авиации столкнулась с большим дефицитом новых самолетов. Это касается всех авиакомпаний, в том числе европейских гигантов. Поэтому сейчас одна из самых выгодных моделей работы рынка – АСМИ, когда у тебя есть самолет и персонал. Например, SkyUp летом этого года выполнял контракты для Wizzair и других авиакомпаний. Поэтому перевозчики сейчас ориентируются не только на расширение своей маршрутной сети, расширение флота, а активно используют лизинг в различных вариантах.

Бизнес все чаще заявляет, что украинское – не обязательно дешевое. Как завлекать клиента, если не выгодными ценами?

— Украинское — это, прежде всего, качественный сервис с украинским гостеприимством. Это не о самом дешевом, это больше о сервисе с душой и сердцем, гибкость, адаптивность. SkyUpTM отвечает на все вопросы наших клиентов и партнеров. К примеру, у нас сильный контакт-центр, работавший даже в первые дни масштабного вторжения.

Можно ли потратить "президентскую тысячу" или деньги с национального кэшбека при покупке ваших билетов?

— К сожалению, нет. Мы зарегистрированы как европейская авиакомпания, потому не можем быть участниками государственных программ. Регистрация в ЕС необходима для получения лицензий и сертификатов европейского образца, чтобы запускать регулярное авиасообщение в этих странах.

Наше сотрудничество с государством находится в гуманитарной плоскости. К примеру, за 2024 год в сотрудничестве с ГУР мы выполнили шесть эвакуационных рейсов. Последний пример – эвакуация украинцев из Ливана в декабре 2024 года.

Конкуренция перевозчиков в ЕС сильнее украинского

Какие отличия между ЕС и Украиной в подходах к бизнесу и конкуренции?

— Конкуренция в Европе более агрессивная, рынок более лоукостерный. Украинская авиация сейчас находится в поисках работы, чтобы удержаться. Однако ожидается рост доходов из-за послевозможного восстановления: ІАТА прогнозирует увеличение доходов международных авиакомпаний в 2025 году до 3,6% доходности. При этом в 2023 году доходность авиакомпаний оценивалась в 3%, в 2024 — в 3,3%. Мы к этому готовы, по лоукостерной модели мы работали в Украине, и считаем, что имеем шанс конкурировать с европейскими гигантами на рынке ЕС.

Рынок авиаперевозок ЕС возобновился после эпидемии?

— Европа активно восстанавливается после COVID-19. Согласно данным UN Tourism, в начале декабря 2024 г. рынок туризма возобновился уже на 98%, а к концу года прогнозировали полное восстановление. Есть видение ИАТА относительно показателей на 2025 год: ожидается, что в текущем году количество пассажиров самолетов в мире достигнет 5,2 млрд, что на 6,7% больше, чем в 2024 году. Впервые в истории количество пассажиров превысит пять миллиардов.

Возобновление европейского авиационного рынка превышает ожидания. Например, в начале ковидного периода все говорили, что корпоративные продажи уходят в прошлое, но сейчас именно корпоративный сегмент восстанавливается скорее прогнозов. Это влияет изменение правил регулирования наземного и авиатранспорта, развитие автоматизированных расчетов и т.д.

Как в отрасли устроена конкуренция: перевозчики борются между собой за контракт с аэропортом, или аэропорт уговаривает авиакомпании зайти?

— Зависит от аэропорта. Многие из них расположены в городах, и могут принять ограниченное количество рейсов из-за норм шума и выбросов в атмосферу. В таких аэропортах может быть очередь из перевозчиков. В другие можно зайти относительно свободно.

Как продвигать свою компанию в ЕС, какие отличия от Украины?

— Стратегии продвижения разнятся на каждом рынке стран ЕС. Мы работаем с пятью странами ЕС, и маркетинговые стратегии там в каждой стране свои. Это ментально и культурно разные страны, поэтому отдельно работаем с каждой.

Украина сейчас вообще отличается от любого рынка, другие реалии и ценности. Здесь больше не действуют инструменты, работавшие в Украине до полномасштабного вторжения. Украинцу, выезжающему в Кишинев на наш самолет, важны в первую очередь не промоакции или скидки. Цена билета имеет значение, но, в первую очередь, ваши ценности должны совпадать с ценностями клиента. Украинец не сядет на самолет компании, связанной с россиянами, даже если там более выгодные цены.

Восточная Европа восстанавливается так же активно, как и западная?

— Пассажиропоток стран восточной Европы восстанавливается быстрее запада. К сожалению, во многом из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины. Мы видим статистику аэропортов Кишинева или Варшавы, увеличение спроса на которые приходится именно благодаря пассажирам из Украины.

Авиакомпании так или иначе хотят выйти на рынок США. Присматриваетесь ли к этому рынку?

— Североамериканский рынок один из самых интересных. У нас есть сертификат FAR129 и FAOC, позволяющий выполнять АСМИ-контракты в США и Канаду, если будут заказчики. Следует учитывать, что мы используем преимущественно среднемагистральные самолеты, и не каждый борт может долететь до США без дозаправки. К примеру, этой зимой планируем выполнение чартерных туристических рейсов из Варшавы в Занзибар и Шри-Ланку. Они тоже будут летать с технической посадкой.

Когда откроют небо над Украиной

Ситуация с безопасностью в мире ухудшается, политики говорят о третьей мировой войне. Как это отражается в вашей отрасли?

— Конечно, любые изменения во внешней среде отражаются на авиационных перевозках. В некоторых странах из-за роста геополитической напряженности уменьшается спрос на авиаперевозки.

Недавно Алексей Кулеба заявил, что в 2025 году Украина может возобновить полеты с вероятностью 95%, но требуется серьезное усиление ПВО. Это реально, по вашему мнению?

— SkyUp вернется в Украину при первой же возможности, когда это будет возможно, а главное — безопасно. Но сейчас я не бралась бы оценивать перспективы возобновления полетов гражданской авиации в Украине. Это вопрос, скорее, к Госавиаслужбе и другим регуляторам авиационной отрасли.

Как ваши партнеры по авиабизнесу относятся к возможности открытия неба над Украиной?

— Они об этом думают около трех лет, анализируют свои возможности. Для них Украина после возобновления полетов может стать хорошим рынком. Одновременно мы сохраняем возможность оперировать в Украине из украинских аэропортов.