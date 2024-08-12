В Украине открыли доступ к данным о лицензиях всех перевозчиков

Все данные Лицензионного реестра перевозчиков стали открытыми и начиная с 12 августа они доступны на Едином государственном портале открытых данных data.gov.ua.

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, опубликованные данные содержат информацию о более чем 57 тысячах лицензий на грузовые и пассажирские перевозки, а также на международные автомобильные перевозки. В целом действие реестра распространяется на лицензии, выданные еще с 2010 года.

В ведомстве считают, что открытый доступ к информации об изданных и аннулированных лицензиях снизит процент недобросовестных перевозчиков на рынке, а также позволит глубже и тщательнее анализировать уже выданные лицензии.

Кроме того, в Мининфраструктуры отмечают, что открытый доступ к реестру перевозчиков создаст новые возможности сотрудничества и эффективного планирования для бизнеса и позволит гражданам получать доступ к важной информации.

Согласно инфографике Мининфраструктуры, в целом было выдано более 57 тысяч лицензий. Из них 31 тысяча на перевозку грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и опасных отходов), 12 тысяч на внутренние перевозки пассажиров автобусами, 9,5 тысячи на внутренние перевозки пассажиров на такси, 6,4 тысячи на внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов., 3,8 тысяч на международные перевозки опасных грузов и опасных отходов.

Также это нововведение позволит государству повысить контроль за нелегальными перевозчиками и значительно снизить коррупционную составляющую.

Однако в Министерстве подчеркнули, что все данные, находящиеся в свободном доступе, не будут содержать информацию, которая может представлять угрозу нацбезопасности страны.

Напомним, с 1 августа на государственном портале открытых данных data.gov.ua был открыт доступ к информации о пересечении границы грузовыми авто через систему "ЕЧЕРГ" за период с 2023 года по 1 августа 2024 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com