В Україні відкрили доступ до даних про ліцензії усіх перевізників

Всі дані Ліцензійного реєстру перевізників стали відкритими і починаючи з 12 серпня вони доступні на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua .

Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, опубліковані дані містять інформацію про більш ніж 57 тисяч ліцензій на вантажні та пасажирські перевезення, а також на міжнародні автомобільні перевезення. Загалом, дія реєстру поширюється на ліцензії, які видані ще з 2010 року.

У відомстві вважають, що відкритий доступ до інформації про видані та анульовані ліцензії знизить відсоток недобросовісних перевізників на ринку, а також – дозволить глибше і ретельніше аналізувати вже видані ліцензії.

Окрім цього, у Мінінфраструктури зазначають, що відкритий доступ до реєстру перевізників створить нові можливості співпраці та ефективного планування для бізнесу і дасть громадянам можливість отримувати доступ до важливої інформації.

Згідно з інфографікою Мінінфраструктури, загалом було видано понад 57 тисяч ліцензій. З них 31 тисяча на перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), 12 тисяч на внутрішні перевезення пасажирів автобусами, 9,5 тисяч на внутрішні перевезення пасажирів на таксі, 6,4 тисячі на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів, 3,8 тисячі на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів.

Також це нововведення дасть змогу державі підвищити контроль за нелегальними перевізниками та значно зменшити корупційну складову.

Проте, у Міністерстві наголосили, що всі дані, які знаходяться у вільному доступі, не будуть містити інформацію, яка може нести загрозу нацбезпеці країни.

Нагадаємо, з 1 серпня на державному порталі відкритих даних data.gov.ua було відкрито доступ до інформації про перетин кордону вантажними авто через систему "єЧерга" за період з 2023 року до 1 серпня 2024 року.

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