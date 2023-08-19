Венгрия отменила ряд поездов в и из Украины

Венгерская железная дорога 19 августа объявила об отмене трех поездов, ссылаясь на значительный объем пассажиров и длительный пограничный контроль. Речь идет о поездах №6284 из Дебрецена в Мукачево, №33 из Мукачево в Будапешт и №6285 из Захони в Чоп.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что в течение этого месяца это уже не первый случай со стороны Венгрии.

"Нам досадно за пассажиров, ожидающих эти рейсы в Мукачево, Чопе и на территории Венгрии, и хотя этот маршрут обслуживает именно венгерский MAV START, мы со стороны "Укрзализныци" приносим извинения", - говорится в сообщении.

В УЗ также подчеркнули, что будут использовать все официальные каналы, чтобы потребовать от венгерских коллег наладить бесперебойное движение для пассажиров.

Напомним11 августа поезд №6284 Дебрецен — Мукачево, сформированный в Венгрии по техническим причинам, не прибыл в Украину, а рейс №33 Мукачево — Будапешт отправлением из Мукачево был вообще отменен.

Раньше пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что в Венгрии на путях произошло транспортное событие — поезд сошел с рельсов. В связи с этим украинские беспересадочные вагоны Вена-Киев следовали с опозданием.