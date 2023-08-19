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Транспорт
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Угорщина скасувала низку поїздів до та з України

Угорщина скасувала низку поїздів до та з України
Угорщина знову скасувала низку поїздів. Фото: Wikimapia

Угорська залізниця 19 серпня оголосила про скасування трьох поїздів, посилаючись на значний обсяг пасажирів та тривалий прикордонний контроль. Йдеться про поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа.

Про це повідомила прессужба "Укрзалізниці".

Повідомляється, що протягом цього місяці це вже не перший подібний випадок зі сторони Угорщини.

"Нам прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення", - йдеться в повідомленні.

В УЗ також наголосили, що будуть використовувати всі офіційні канали, щоб вимагати від угорських колег налагодити безперебійний рух для пасажирів.

11 серпня поїзд №6284 Дебрецен — Мукачево, який був сформований в Угорщині з технічних причин не прибув до України, а рейс №33 Мукачево — Будапешт відправленням із Мукачево був взагалі скасований.

Нагадаємо, пресслужба "Укрзалізниці" 8 травня повідомила, що в Угорщині на коліях сталася транспортна подія — потяг зійшов з рейок. У зв'язку з цим українські безпересадкові вагони Відень-Київ прямували з запізненням.

Автор:
Тетяна Гойденко