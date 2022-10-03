Visa объявила о 1 млрд бесконтактных транзакций в общественном транспорте в мире за год

Бесконтактные транзакции приобретают популярность, поскольку все больше транспортных компаний по всему миру переходят на цифровые технологии. Теперь, по данным Visa, показатель бесконтактных оплат в общественном транспорте впервые достиг переломного момента в 1 млрд в мире за 1 год.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Visa.

Отмечается, что недавнее исследование Visa Future of Urban Mobility Survey показало, что 91% пассажиров ожидают возможности бесконтактной оплаты в транспорте, и почти треть назвали бесконтактные платежи главной функцией, которая побуждает их пользоваться общественным транспортом.

Согласно тому же исследованию, большинство пассажиров общественного транспорта (88%) говорят, что экологичность и нанесение вреда окружающей среде влияют на то, как часто они пользуются общественным транспортом, при этом большинство трудоустроенных пассажиров (62%) пользуются общественным транспортом не менее трех дней в неделю.

Технология бесконтактной оплаты в транспорте в одно касание – tap-to-ride, которая позволяет пассажирам использовать свою существующую карту или мобильный кошелек для оплаты проезда, намного удобнее, потому что нет необходимости носить с собой нужную сумму наличными или беспокоиться о том, чтобы транспортная карта всегда была пополнена.

Visa помогла внедрить бесконтактные платежи в общественном транспорте в городах по всему миру, от Бангкока до Мехико и Рио, а также поддержала более 550 инициатив в области городской мобильности с момента запуска технологии Tap to Pay в общественном транспорте в 2011 году.

С 2018 года Visa приступила к внедрению бесконтактной оплаты в Украине. Страна является лидером по количеству подключений к технологии в регионе: с участием Visa она была внедрена в 16 городах. Благодаря целенаправленной политике государства и городских властей в поддержку диджитализации, Visa вместе с партнерами планирует не останавливаться на достигнутом и продолжать создание удобной платежной городской экосистемы, на которую видит запрос у граждан.

Быстрый рост цифровых платежей является доказательством того, насколько привлекателен этот вариант оплаты для потребителей. Впервые в истории сеть Visa обработала более миллиарда транзакций tap-to-ride в глобальных транспортных системах за один год. На Европу приходится наибольшая доля этих транзакций, в том числе более четырех миллионов в день только на систему Transport for London, также наблюдается рост в каждом отдельном регионе; в Северной Америке примерно каждая пятая оплата в общественном транспорте бесконтактна. Кроме удобства и гибкости для клиентов технология бесконтактных платежей доказала рентабельность инвестиций для транспортных компаний.

Visa работает с мэриями, урбанистами, транспортными департаментами городских властей, операторами и поставщиками решений, чтобы переосмыслить опыт городских поездок с акцентом на инклюзивность, экологичность и взаимосвязанность мультимодального транспорта.

В последние 60 лет Visa сотрудничает с государственными учреждениями, чтобы усовершенствовать способы оплаты и доступность транспорта, поддерживать рост экономики и повышать благосостояние общества. Внедрение инноваций в ежедневные транспортные платежи – это наиболее эффективный способ, помогающий достичь наших целей.

Отметим, более половины - 53,9% покупок, оплачиваемых украинцами безналично в сети торговых терминалов ПриватБанка, оплачиваются бесконтактно электронными гаджетами - смартфонами и часами.