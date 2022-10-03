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Visa оголосила про 1 млрд безконтактних транзакцій у громадському транспорті у світі за рік
Безконтактні транзакції набувають популярності, оскільки все більше транспортних компаній у всьому світі переходять на цифрові технології. Тепер, за даними Visa, показник безконтактних оплат у громадському транспорті вперше досяг переломного моменту в 1 млрд у світі за 1 рік.
Про це повідомила пресслужба Visa.
Зазначається,що нещодавнє дослідження Visa Future of Urban Mobility Survey показало, що 91% пасажирів очікують на можливість безконтактної оплати в транспорті, і майже третина назвали безконтактні платежі головною функцією, яка спонукає їх користуватися громадським транспортом.
Згідно з тим же дослідженням, більшість пасажирів громадського транспорту (88%) кажуть, що екологічність та ненанесення шкоди навколишньому середовищу впливають на те, як часто вони користуються громадським транспортом, при цьому більшість працевлаштованих пасажирів (62%) користуються громадським транспортом не менше трьох днів на тиждень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Технологія безконтактної оплати у транспорті в один дотик – tap-to-ride, яка дозволяє пасажирам використовувати свою існуючу картку або мобільний гаманець для оплати проїзду, набагато зручніша, тому що немає необхідності носити з собою потрібну суму готівкою або турбуватися про те, щоб транспортна картка завжди була поповнена.
Visa допомогла впровадити безконтактні платежі у громадському транспорті у містах по всьому світу, від Бангкока до Мехіко та Ріо, а також підтримала понад 550 ініціатив у галузі міської мобільності з моменту запуску технології Tap to Pay у громадському транспорті у 2011 році.
З 2018 року Visa розпочала впровадження безконтактної оплати в Україні. Країна є лідером за кількістю підключень до технології в регіоні: за участі Visa її було впроваджено у 16 містах. Завдяки цілеспрямованій політиці держави та міської влади на підтримку діджиталізації, Visa разом з партнерами планує не зупинятися на досягнутому та продовжувати створення зручної платіжної міської екосистеми, на яку бачить запит у громадян.
Швидке зростання цифрових платежів є доказом того, наскільки привабливим цей варіант оплати став для споживачів. Вперше в історії мережа Visa опрацювала понад мільярд транзакцій tap-to-ride у глобальних транспортних системах за один рік. На Європу припадає найбільша частка цих транзакцій, у тому числі понад чотири мільйони на день лише на систему Transport for London, також спостерігається зростання у кожному окремому регіоні; у Північній Америці приблизно кожна п'ята оплата у громадському транспорті безконтактна. Окрім зручності та гнучкості для клієнтів, технологія безконтактних платежів довела рентабельність інвестицій для транспортних компаній.
Visa працює з меріями, урбаністами, транспортними департаментами міської влади, операторами та постачальниками рішень, щоб переосмислити досвід міських поїздок з акцентом на інклюзивність, екологічність та взаємопов'язаність мультимодального транспорту.
Протягом останніх 60 років Visa співпрацює з державними установами, щоб удосконалити способи оплати та доступність транспорту, підтримувати зростання економіки та підвищувати добробут суспільства. Впровадження інновацій у щоденні транспортні платежі – це найбільш ефективний спосіб, який допомагає досягти наших цілей.
Зазначимо, більше половини - 53,9% покупок, що українці оплачують безготівково у мережі торгових терміналів ПриватБанку, оплачуються безконтактно електронними гаджетами - смартфонами та годинниками.