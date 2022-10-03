Visa оголосила про 1 млрд безконтактних транзакцій у громадському транспорті у світі за рік

Безконтактні транзакції набувають популярності, оскільки все більше транспортних компаній у всьому світі переходять на цифрові технології. Тепер, за даними Visa, показник безконтактних оплат у громадському транспорті вперше досяг переломного моменту в 1 млрд у світі за 1 рік.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Visa.

Зазначається,що нещодавнє дослідження Visa Future of Urban Mobility Survey показало, що 91% пасажирів очікують на можливість безконтактної оплати в транспорті, і майже третина назвали безконтактні платежі головною функцією, яка спонукає їх користуватися громадським транспортом.

Згідно з тим же дослідженням, більшість пасажирів громадського транспорту (88%) кажуть, що екологічність та ненанесення шкоди навколишньому середовищу впливають на те, як часто вони користуються громадським транспортом, при цьому більшість працевлаштованих пасажирів (62%) користуються громадським транспортом не менше трьох днів на тиждень.

Технологія безконтактної оплати у транспорті в один дотик – tap-to-ride, яка дозволяє пасажирам використовувати свою існуючу картку або мобільний гаманець для оплати проїзду, набагато зручніша, тому що немає необхідності носити з собою потрібну суму готівкою або турбуватися про те, щоб транспортна картка завжди була поповнена.

Visa допомогла впровадити безконтактні платежі у громадському транспорті у містах по всьому світу, від Бангкока до Мехіко та Ріо, а також підтримала понад 550 ініціатив у галузі міської мобільності з моменту запуску технології Tap to Pay у громадському транспорті у 2011 році.

З 2018 року Visa розпочала впровадження безконтактної оплати в Україні. Країна є лідером за кількістю підключень до технології в регіоні: за участі Visa її було впроваджено у 16 містах. Завдяки цілеспрямованій політиці держави та міської влади на підтримку діджиталізації, Visa разом з партнерами планує не зупинятися на досягнутому та продовжувати створення зручної платіжної міської екосистеми, на яку бачить запит у громадян.

Швидке зростання цифрових платежів є доказом того, наскільки привабливим цей варіант оплати став для споживачів. Вперше в історії мережа Visa опрацювала понад мільярд транзакцій tap-to-ride у глобальних транспортних системах за один рік. На Європу припадає найбільша частка цих транзакцій, у тому числі понад чотири мільйони на день лише на систему Transport for London, також спостерігається зростання у кожному окремому регіоні; у Північній Америці приблизно кожна п'ята оплата у громадському транспорті безконтактна. Окрім зручності та гнучкості для клієнтів, технологія безконтактних платежів довела рентабельність інвестицій для транспортних компаній.

Visa працює з меріями, урбаністами, транспортними департаментами міської влади, операторами та постачальниками рішень, щоб переосмислити досвід міських поїздок з акцентом на інклюзивність, екологічність та взаємопов'язаність мультимодального транспорту.

Протягом останніх 60 років Visa співпрацює з державними установами, щоб удосконалити способи оплати та доступність транспорту, підтримувати зростання економіки та підвищувати добробут суспільства. Впровадження інновацій у щоденні транспортні платежі – це найбільш ефективний спосіб, який допомагає досягти наших цілей.

Зазначимо, більше половини - 53,9% покупок, що українці оплачують безготівково у мережі торгових терміналів ПриватБанку, оплачуються безконтактно електронними гаджетами - смартфонами та годинниками.