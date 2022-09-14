Кожну другу покупку безготівкою українці оплачують гаджетами

Більше половини - 53,9% покупок, що українці оплачують безготівково у мережі торгових терміналів ПриватБанку, оплачуються безконтактно електронними гаджетами - смартфонами та годинниками.

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Про це з посиланням на дані статистики банку повідомив керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв.

Загалом на сьогодні частки безконтактних платежів (гаджетами та безконтактними картками) у мережі POS-терміналів ПриватБанку вже складає понад 72%.

За словами Заіграєва, з 208 тисяч активних POS терміналів, що працюють в мережі банку, безконтактні платежі приймають 99% пристроїв.

Нагадаємо, у серпні оплати покупок банківськими картками в мережі POS-терміналів банку в порівнянні з липнем зросли на 5,5%. Обсяги оплат картками в малому бізнесі продовжують зростати вже четвертий місяць поспіль - у серпні підприємці продали товарів та послуг за безготівку на 2,1% більше, ніж у липні.

Безготівковий товарообіг в національних торгових мережах за останній місяць зріс на 1,8%. Кількість встановлених ПриватБанком нових POS-терміналів за останній місяць зросла на 6 тисяч.

Нагадаємо, у серпні українці меньше витрачали на їжу та паливо, більше - на ліки, промислові товари та заклади харчування