Каждую вторую покупку безналичными украинцы оплачивают гаджетами

Более половины - 53,9% покупок, оплачиваемых украинцами безналично в сети торговых терминалов ПриватБанка, оплачиваются бесконтактно электронными гаджетами - смартфонами и часами.

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Об этом со ссылкой на данные статистики банка сообщил руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

В целом на сегодняшний день доли бесконтактных платежей (гаджетами и бесконтактными карточками) в сети POS-терминалов ПриватБанка уже более 72%.

По словам Заиграева, из 208 тысяч активных POS терминалов, работающих в сети банка, бесконтактные платежи принимают 99% устройств.

Напомним, в августе оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов банка по сравнению с июлем выросли на 5,5%. Объемы оплат картами в малом бизнесе продолжают расти уже четвертый месяц подряд - в августе предприниматели продали товаров и услуг за безналичные на 2,1% больше, чем в июле.

Безналичный товарооборот в национальных торговых сетях за последний месяц вырос на 1,8%. Количество установленных ПриватБанком новых POS-терминалов за последний месяц выросло на 6 тысяч.

Напомним, в августе украинцы меньше тратили на еду и топливо, больше – на лекарства, промышленные товары и заведения питания