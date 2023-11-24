В Венеции со следующего года будут брать плату с туристов

Власти Венеции обнародовали пилотную программу, предусматривающую взыскание с однодневных туристов 5 евро за въезд в город в пиковые выходные с 2024 года. Таким образом власти пытаются уменьшить толпы, привлечь туристов к более длинным визитам и улучшить качество жизни для местных.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что программа предусматривает 29 «платных» дней с апреля по середину июля, включая большинство выходных. В эти дни будут взиматься плата за однодневную экскурсию в часы пик с 8:30 до 16:00.

Также предусмотрено множество исключений, в том числе для студентов и рабочих, а также для туристов, забронировавших гостиницу или другое жилье.

Этот шаг направлен на управление потоком туристов в весенние государственные каникулы и некоторые летние выходные, когда количество посетителей достигает пика.

Путешественники должны будут забронировать визит онлайн и заплатить 5 евро ($5,45), чтобы получить QR-код, который будет проверяться на определенных точках входа и предоставить им доступ к историческим кварталам города.

Потенциальный штраф для тех, кто не будет соблюдать это новшество, составит от 50 до 310 евро.

Посетителям до 14 лет нужно будет зарегистрироваться, но вход для них будет бесплатным.

Массовый туризм и наводнения уже давно являются проблемой для туристического города, известного своими каналами и достопримечательностями.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро подчеркнул, что новый сбор не является туристическим налогом или попыткой получить дополнительные доходы.

"Это скорее первый в своем роде эксперимент по регулированию туристических потоков в одном из самых посещаемых мест в мире. Наша цель состоит в том, чтобы сделать город более удобным для жизни", - сказал Бруньяро.

Напомним, культовый итальянский город Венеция находится под угрозой "необратимого" ущерба из-за огромного туризма, чрезмерной застройки и повышения уровня моря из-за изменения климата. Поэтому ЮНЕСКО предлагает добавить Венецию в список находящихся под угрозой исчезновения городов .

Источник фото: ua.depositphotos.com