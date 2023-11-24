У Венеції з наступного року братимуть плату з туристів

Влада Венеції оприлюднила пілотну програму, яка передбачає стягнення з одноденних туристів 5 євро за в'їзд до міста в пікові вихідні з 2024 року. У такий спосіб влада намагається зменшити натовпи, заохотити туристів до довших візитів та покращити якість життя для місцевих.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Reuters.

Зазначається, що програма передбачає 29 «платних» днів із квітня до середини липня, включно з більшістю вихідних. У ці дні стягуватимуть плату за одноденну екскурсію в години пік з 8:30 до 16:00.

Також передбачені безліч винятків, зокрема для студентів і робітників, а також для туристів, які забронювали готель чи інше житло.

Цей крок спрямований на управління потоком туристів у весняні державні канікули та деякі літні вихідні, коли кількість відвідувачів досягає піку.

Мандрівники повинні будуть забронювати візит онлайн і заплатити 5 євро ($5,45), щоб отримати QR-код, який буде перевірятися на певних точках входу та надаватиме їм доступ до історичних кварталів міста.

Потенційний штраф для тих, хто не дотримуватиметься цього заходу, становитиме від 50 до 310 євро.

Відвідувачам віком до 14 років потрібно буде зареєструватися, але вхід для них буде безкоштовним.

Масовий туризм і повені вже давно є проблемою для туристичного міста, відомого своїми каналами та культурними пам’ятками.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро підкреслив, що новий збір не є туристичним податком або спробою отримати додаткові доходи.

"Це скоріше перший у своєму роді експеримент із регулювання туристичних потоків в одному з найбільш відвідуваних місць у світі. Наша мета полягає в тому, щоб зробити місто зручнішим для життя", - сказав Бруньяро.

Нагадаємо, культове італійське місто Венеція знаходиться під загрозою "незворотної" шкоди через величезний туризм, надмірну забудову та підвищення рівня моря через зміну клімату. Тому ЮНЕСКО пропонує додати Венецію до списку міст, які перебувають під загрозою зникнення.

Джерело фото: ua.depositphotos.com