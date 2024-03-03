Армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру, в Одессе уже 10 погибших: ситуация в регионах (ФОТО)

Ночью 3 марта российская армия ударила ракетами по Днепру, в результате чего возник пожар. Число погибших от улара дрона по многоэтажке в Одессе увеличилось до 10 человек. Оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области, а в Запорожской и Херсонской областях есть погибшие.

Ночью РФ обстреляла Днепр и область

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в полночь россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь потушили.

Кроме того, на Никополь агрессор направил дрон-камикадзе, а из артиллерии бил по Мировской и Красногригорьевской общинам. В последней поврежден дачный дом. Остальные территории обследуются.

В Одессе уже 10 погибших

В ночь на 2 марта армия страны-агрессора атаковала Одессу "шахедами". Беспилотник, запущенный россиянами, попал в 9-этажное здание спального района города по улице Добровольской, 134. Часть подъезда из 18 квартир была разрушена.

По состоянию на утро 3 марта количество погибших под завалами дома составляет 9 человек, среди них трое детей.

Поисковые работы продолжаются. В городе и области сегодня объявлен день траура.

В Харьковской области под вражеским огнем были 15 населенных пунктов

За прошедшие сутки российские войска обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня утром в Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждено здание учебного заведения.

От минометных обстрелов в селе Александровка Богодуховского района поврежден частный дом.

В Купянске в результате авиаудара по окрестностям города осколочные ранения получил 55-летний волонтер. Поврежден гражданский автомобиль.

Армия РФ за сутки нанесла 221 удар по Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Оккупанты ударили 3 авиаснарядами по Малой Токмачке и Роботиному, атаковали 44 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботине, а также совершили 11 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Новоданиловки, Роботиного.

163 артудара пришлись по территории Орехова, Малиновки, Омельника, Приморского, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

38-летний житель Приморского Васильевского района погиб от вражеского артснаряда.

За сутки поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Херсонской области погиб один человек

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли 21 населенный пункт, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал Новоалександровку, Станислав, Берислав, Днепровское, Кизомис, Золотую Балку, Белозерку, Новоберислав, Осокоровку, Гавриловку, Томину Балку, Приднепровское, Инженерное, Антоновку, Садовое, Янтарное, Понятиевку, Херсон.

Повреждены три многоэтажки и 15 частных домов.

Также зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, админздание и магазин. Поврежденные автомобили.

В Херсоне в результате обстрелов повреждено почтовое отделение.

Как сообщил Прокудин, из-за российской агрессии один человек погиб и еще один получил ранения.

Россияне ударили ракетами по Мирнограду

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

Отмечается, что в Богоявлении Угледарского общества повреждено сельхозпредприятие.

Также в полночь россияне ударили ракетами по Мирнограду — ранили 3 человека, повредили 17 многоэтажек, 16 частных домов, 2 учебных заведения, 2 магазина и банк. Утром под огонь попал Покровск — повреждены 9 многоэтажек, 3 частных дома и 2 учебных заведения.

В Лиманской общине повреждены 2 дома: в Колодцах и Закотном. Обстреляны окрестности Константиновской общины.

В Часовоярской общине повреждены 4 дома; еще 1 здание повреждено в Северске.