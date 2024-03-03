Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру, в Одесі вже 10 загиблих: ситуація у регіонах (ФОТО)

Вночі 3 березня російська армія вдарила ракетами по Дніпру, в результаті чого виникла пожежа. Кількість загиблих від улару дрона по багатоповерхівці в Одесі збільшилася до 10 осіб. Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області, а у Запорізькій та Херсонській областях є загиблі.

Вночі РФ обстріляла Дніпро та область

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали.

Крім того, на Нікополь агресор скерував дрон-камікадзе, а з артилерії бив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.

В Одесі вже 10 загиблих

У ніч на 2 березня армія країни-агресора атакувала Одесу "шахедами". Безпілотник, запущений росіянами, влучив у 9-поверховий будинок спального району міста на вулиці Добровольській, 134. Частина під’їзду з 18 квартир була зруйнована.

Станом на ранок 3 березня кількість загиблих під завалами будинку становить 10 осіб, серед них троє дітей.

Пошукові роботи тривають. У місті та області сьогодні оголошено день жалоби.

На Харківщині під ворожим вогнем були 15 населених пунктів

Минулої доби російські війська обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні вранці у Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти.

Від мінометного обстрілу у селі Олександрівка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок.

У Куп‘янську внаслідок авіаудару по околицях міста, осколкові поранення отримав 55-річний волонтер. Пошкоджено цивільний автомобіль.

Армія РФ за добу завдала 221 удару по Запорізькій області

Минулої доби російські війська обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти вгатили 3 авіаснарядами по Малій Токмачці й Роботиному, атакували 44 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине, а також здійснили 11 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки.

163 артудари прийшлися по території Оріхова, Малинівки, Омельника, Приморського, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

38-річний житель Приморського Василівського району загинув від ворожого артснаряда.

За добу надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині загинула одна людина

У Херсонській області минулої доби російські війська обстріляли 21 населений пункт, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби ворог обстрілював Новоолександрівку, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Кізомис, Золоту Балку, Білозерку, Новоберислав, Осокорівку, Гаврилівку, Томину Балку, Придніпровське, Інженерне, Антонівку, Садове, Янтарне, Понятівку, Олександрівку, Республіканець, Тягинку і Херсон.

Пошкоджені три багатоповерхівки і 15 приватних будинків.

Також були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазин. Пошкоджені автівки.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджене поштове відділення.

Як повідомив Прокудін, через російську агресію одна людина загинула і ще одна дістала поранення.

Росіяни ударили ракетами по Мирнограду

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

Зазначається, що у Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено сільгосппідприємство.

Також опівночі росіяни ударили ракетами по Мирнограду — поранили 3 людини, пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці і банк. Зранку під вогонь потрапив Покровськ — пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 2 заклади освіти.

У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Колодязях і Закітному. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 будинки; ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.