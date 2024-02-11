Армия РФ ночью запустила по Украине 45 дронов: в Киевской, Николаевской и Днепропетровской областях есть разрушения и пострадавшие (ФОТО)

В ночь на 11 февраля российские террористы атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание в один из объектов Николаева. Там начался пожар, взрывной волной были повреждены близлежащие жилые дома, автомобили и газопровод. В Киевской области в результате падения обломков российских дронов на территории одного из предприятий возник пожар, повреждены несколько зданий.

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ПВО ночью уничтожило 40 из 45 "шахедов"

Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 февраля уничтожили 40 из 45 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, которыми атаковали Украину российские войска, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Дроны были уничтожены в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Атака на Киев и область

Как сообщили в КМВА, ночью россияне совершили очередную воздушную атаку ударными БПЛА Shahed на столицу Украины. Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов.

Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА Shahed, направлявшиеся на Киев, были поражены еще на подступах к городу.

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий Киевщины возник пожар. Там повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.

Пожар, возникший на месте падения обломков, уже ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В Николаеве вспыхнул пожар, есть раненый

В ночь на 11 февраля враг атаковал южные регионы БпЛА типа Shahed 131/136. Противовоздушная оборона работала над ущербом враждебных целей более 5,5 часов.

По данным Сил обороны юга, приоритетом оккупантов вновь была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты. Из-за попадания в один из них в Николаеве вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод. Предварительно известно об одном раненом гражданском.

Всего во время ночной атаки РФ на юг уничтожено: 18 "шахедов" в Николаевской области, 4 в Одесской области и по одному в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.

Из-за падения обломков дронов в Днепропетровской области есть разрушение

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью защитники неба сбили 2 вражеских беспилотника в Днепровском районе. Из-за падения обломков возник пожар, который оперативно потушили.

В результате атаки ранен 39-летний мужчина. Его состояние сейчас удовлетворительное, будет лечиться дома.

Также за ночь оккупанты трижды обстреляли из артиллерии Никопольщину. Выпустили около десятка снарядов. Били по Мировской и Марганецкой общинам.

В последней повреждены два частных дома, газопровод и забор.

Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших.

В Херсонской области есть погибший

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 42 обстрела, выпустив 201 снаряд, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, админздание, гаражный кооператив и припортовую инфраструктуру в Херсоне.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения, подчеркнул глава ОВА.

В результате обстрела Харьковщины погибла женщина

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 22 населенных пунктов Харьковщины, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты наносили авиаудары по Варваровке, Ольхуватке.

Также произошли обстрелы села Бугаевка Чугуевского района. Поврежден частный дом.

Кроме того, оккупанты обстреляли поселок Казачья Лопань Харьковского района. Поврежден жилмассив "Театральный". Также повреждено остекление окон в двухэтажном жилом доме, который находится напротив. Без пострадавших.

Также произошел обстрел КАБами с.Водяное Купянского района. Разрушены два частных дома. Повреждены семь частных домов. Погибла 56-летняя женщина, пострадал 58-летний мужчина.

За пределами села повреждено фермерское хозяйство. Разрушены пять складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.

В настоящее время идет ликвидация последствий ударов в Немышлянском районе Харькова.

В медицинских учреждениях области находятся двое раненых: состояние 61-летней женщины и 45-летнего мужчины стабильное, продолжают лечение, угрозы жизни нет.

Сегодня, 11 февраля, в Харькове объявлен День траура.

Армия РФ обстреляла 21 населенный пункт Запорожской области

За прошедшие сутки рашисты нанесли 111 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области, сообщает Запорожская ОВА.

Оккупанты ударили 4 авиаснарядами по Орехову, Малой Токмачке и Роботиному, а также совершили 40 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Новоданиловке, Малиновке, Левадному, Пятихатках и Лобковому.

67 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Полтавки, Белогорья, Ровнополья, Левадного, Щербаков, Степногорска, Пятихаток, Приморского, Плавней и других прифронтовых городов и сел.