Армія РФ вночі запустила по Україні 45 дронів: на Київщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині є руйнування та потерпілі (ФОТО)

В ніч на 11 лютого російські терористи атакували Україну дронами. Зафіксовано попадання в один з об'єктів у Миколаєві. Там почалася пожежа, вибуховою хвилею було пошкоджено прилеглі житлові будинки, автомобілі та газопровід. У Київській області внаслідок падіння уламків російських дронів на території одного з підприємств виникла пожежа, пошкоджені кілька будівель.

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ППО вночі знищила 40 із 45 «шахедів»

Сили протиповітряної оборони в ніч на 11 лютого знешкодили 40 із 45 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, якими атакували Україну російські війська, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Дрони були знищені у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Атака на Київ та область

Як повідомили у КМВА, вночі росіяни здійснили чергову повітряну атаку ударними БПЛА Shahed на столицю України. Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі БПЛА Shahed, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста.

За попередніми даними, у столиці минулося без жертв та руйнувань.

Натомість начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств Київщини виникла пожежа. Там пошкоджені складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач.

Пожежу, що виникла на місці падіння уламків, вже ліквідували. Жертв та постраждалих серед населення немає.

У Миколаєві спалахнула пожежа, є поранений

В ніч на 11 лютого ворог атакував південні регіони БпЛА типу «Shahed 131/136». Протиповітряна оборона працювала над збиттям ворожих цілей понад 5,5 годин.

За даними Сил оборони півдня, пріоритетом окупантів знов була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об'єкти. Через влучання в один з них в Миколаєві спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін. Попередньо відомо про одного пораненого цивільного.

Загалом під час нічної атаки РФ на південь знищено: 18 "шахедів" на Миколаївщині, 4 на Одещині й по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Вінниччині.

Через падіння уламків дронів на Дніпропетровщині є руйнування

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі оборонці неба збили 2 ворожі безпілотники у Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили.

У результаті атаки поранений 39-річний чоловік. Його стан нині задовільний, лікуватиметься вдома.

Також за ніч окупанти тричі обстріляли з артилерії Нікопольщину. Випустили близько десятка снарядів. Били по Мирівській та Марганецькій громадам.

В останній пошкоджені два приватних будинки, газопровід та паркани.

Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих.

На Херсонщині є загиблий

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 42 обстріли, випустивши 201 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, адмінбудівлю, гаражний кооператив та припортову інфраструктуру у Херсоні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення, наголосив очільник ОВА.

Внаслідок обстрілу Харківщини загинула жінка

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 22 населених пунктів Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти завдавали авіаударів по Варварівці, Вільхуватці.

Також відбувся обстріл села Бугаївка Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

Крім того окупанти обстріляли селище Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий масив «Театральний». Також пошкоджено скління вікон у двохповерховому житловому будинку, який знаходиться навпроти. Без постраждалих.

Також відбувся обстріл КАБами с.Водяне Куп’янського району. Зруйновано два приватні будинки. Пошкоджено сім приватних будинків. Загинула 56-річна жінка, постраждав 58-річний чоловік, від госпіталізації відмовився.

За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Наразі триває ліквідація наслідків ударів у Немишлянському районі Харкова.

У медичних закладах області перебувають двоє поранених: стан 61-річної жінки та 45-річного чоловіка стабільний, продовжують лікування, загрози життю немає.

Сьогодні, 11 лютого, у Харкові оголошено День жалоби. Окупанти жорстоко забрали життя сімох людей.

Армія РФ обстріляла 21 населений пункт Запорізької області

Минулої доби рашисти завдали 111 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області, повідомляє Запорізька ОВА.

Окупанти вгатили 4 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, а також здійснили 40 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Малинівці, Левадному, П'ятихатках та Лобковому.

67 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Полтавки, Білогір'я, Рівнопілля, Левадного, Щербаків, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.