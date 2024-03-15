Армия врага атаковала Украину ударными БпЛА и ракетами, в Винницкой области дрон попал в жилой дом: ситуация в регионах (ФОТО)

Силы ПВО уничтожили все запущенные по Украине "шахеды", однако в Винницкой области беспилотник попал в жилой дом, из-за чего погибли два человека. Враг продолжил обстреливать Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую, Донецкую и Сумскую области из разных типов оружия, в том числе ракетами.

Силы ПВО уничтожили все запущенные врагом "шахеды"

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 15 марта 2024 года российские оккупанты ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине и Донецкой области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков беспилотников – Приморско-Ахтарск, Курская обл. – РФ).

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы сбиты 27 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областей.

В Винницкой области БпЛА попал в жилой дом

По сообщению главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, в Винницкой области произошло попадание БпЛА в жилой дом. В результате воздушной вражеской атаки госпитализированы четыре человека. Один человек погиб на месте, еще один – в больнице.

В ГСЧС уточнили, что 2 человека спасены и переданы работникам экстренной медицинской помощи, тело одного человека было деблокировано спасателями из-под завалов частного жилого дома в Немировской общине. Кроме этого, в Тульчинской общине, из-за падения обломков БпЛА, два человека получили травмы и госпитализированы в больницу.

В Харьковской области погиб мужчина, подорвавшийся на мине на своем огороде

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрилеча, Синьковка, Ивановка, Берестово и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Липцы, Борщева, Вильча.

В частности, в г. Купянск на своем огороде на неизвестном взрывном устройстве (предварительно мина "лепесток") подорвался 43-летний мужчина. Умер по дороге в больницу.

Также произошел вражеский обстрел с. Слобожанское Харьковского района, в результате которого разрушен частный дом. Получила ранение 50-летняя женщина.

В с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела БпЛА "шахед" горела крыша дома, гараж. В с. Константовка Чугуевского района прилет по территории. В г. Волчанск в результате обстрела повреждены дом и хозяйственные постройки. В с. Липцы Харьковского района в результате обстрела горело заброшенное здание. В с. Коротич Харьковского района враг нанес удар по одному из учреждений. Повреждены гаражные боксы и два транспортных средства. В г. Лозовая в результате удара горели конструктивные элементы разрушенного хозяйственного сооружения. Без пострадавших.

По территории Запорожской области нанесено 274 удара

274 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

Военнослужащие РФ нанесли 1 авиационный удар по селу Малиновка, совершили 3 РСЗО-обстрела Новодаровки и Темировки, а также атаковали 63 беспилотниками Новоданиловку, Гуляйполе, Новодаровку, Малиновку, Роботино и Малую Токмачку.

Разрушения в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

207 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Роботиного, Новодаровки, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Темировки и Омельника.

Поступили 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

На Никопольщине повреждены пятиэтажка и промышленное предприятие

По информации от главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, вечером агрессор ударил по Никополю. По городу бил из тяжелой артиллерии. В результате атаки повреждены пятиэтажка и промышленное предприятие. Впрочем, главное, что уцелели люди.

Ночью в районе прошло без обстрелов. Не было "прилетов" и на остальной территории области. Еще двое пострадавших от вражеской атаки на Кривой Рог обратились за медпомощью.

Враг обстрелял жилые кварталы населённых пунктов Херсонщины

В прошедшие сутки противник обстреливал Михайловку, Новоберислав, Дудчаны, Красный Маяк, Берислав, Веревку, Кизомис, Новотягинку, Токаревку, Ромашково, Антоновку, Понятовку и город Херсон, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 6 многоэтажек и 5 частных домов.

Также в результате обстрелов зафиксированы попадания в музей, магазин и заведение общественного питания. Были повреждены гаражное помещение автотранспортного предприятия, автобусы, коммунальная техника и легковые автомобили.

К счастью, за эти сутки пострадавших среди гражданского населения нет.

По Николаевской области враг бил из минометов

По информации от главы Николаевской ОГА Виталия Кима, в течение суток силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа Shahed 131/136.

Также под вражескими минометными обстрелами находилась акватория Очаковской общины. Пострадавших нет.

Сумщину обстреливали из минометов, артиллерии и КАБами

Ночью и утром россияне провели 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 86 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Середино-Будская (17 взрывов из артиллерии) и Новослободская (3 взрыва из миномета) общины, передают в Сумской ОВА.

В частности, по Великописаревской общине были совершены авиаудары КАБ (20 взрывов), обстрел из минометов (46 взрывов).

Армия РФ выпустила по Донецкой области 6 ракет

По информации от главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

В Марьинской общине Покровского района поврежден дом в Красногоровке. В Кураховской общине обстреляны окрестности Горняка. Среди ночи россияне выпустили 6 ракет по Мирнограду — повреждены 2 админздания, 9 многоэтажек и 3 инфраструктурных объекта.

Разрушения в Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Также под вражеским огнем находились окрестности Константиновской и Лиманской общин Краматорского района.

В Нью-Йорке Бахмутского района повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 10 частных домов.