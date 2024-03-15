Армія ворога атакувала Україну ударними БпЛА і ракетами, на Вінниччині дрон влучив у житловий будинок: ситуація у регіонах (ФОТО)

Сили ППО знищили всі запущені по Україні "шахеди", однак у Вінницькій області безпілотник влучив у житловий будинок, через що загинуло двоє людей. Ворог продовжував обстрілювати Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Донецьку та Сумську області з різних типів зброї, в тому числі ракетами.

Сили ППО знищили всі запущені ворогом "шахеди"

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

На Вінниччині БпЛА влучив у житловий будинок

За повідомленням очільника Вінницької ОДА Сергія Борзова, на Вінниччині відбулося влучання БпЛА у житловий будинок. Внаслідок повітряної ворожої атаки госпіталізовано четверо людей. Одна людина загинула на місці, ще одна – у лікарні.

У ДСНС уточнили, що 2 людини врятовано та передано працівникам екстреної медичної допомоги, тіло однієї людини було деблоковано рятувальниками з-під завалів приватного житлового будинку в Немирівській громаді. Окрім цього, в Тульчинській громаді, через падіння уламків БпЛА, двоє людей отримали травми та госпіталізовані до лікарні.

У Харківській області загинув чоловік, який підірвався на міні на своєму городі

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча, Синьківка, Іванівка, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Липці, Борщова, Вільча.

Зокрема, у м. Куп’янськ на своєму городі на невідомому вибуховому пристрої (попередньо міна "пелюсток") підірвався 43-річний чоловік. Помер по дорозі в лікарню.

Також відбувся ворожий обстріл с. Слобожанське Харківського району, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Отримала поранення 50-річна жінка.

У с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу БпЛА "шахед" горів дах будинку, гараж. У с. Константівка Чугуївського району приліт по території. У м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди. У с. Липці Харківського району внаслідок обстрілу горіла покинута будівля. У с. Коротич Харківського району ворог завдав удару по одній із установ. Пошкоджені гаражні бокси та два транспортних засоби. У м. Лозова внаслідок удару горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди. Без постраждалих.

По території Запорізької області завдано 274 удари

274 удари по 8 населеним пунктам Запорізької області окупанти завдали впродовж доби, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Військовослужбовці РФ нанесли 1 авіаційний удар по селу Малинівка, здійснили 3 РСЗВ-обстріли Новодарівки та Темирівки, а також атакували 63 безпілотниками Новоданилівку, Гуляйполе, Новодарівку, Малинівку, Роботине та Малу Токмачку.

Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

207 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новодарівки, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Темирівки та Омельника.

Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Нікопольщині пошкоджені п'ятиповерхівка і промислове підприємство

За інформацією від голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ввечері агресор вдарив по Нікополю. По місту поцілив з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджені п'ятиповерхівка і промислове підприємство. Втім, головне, що вціліли люди.

Вночі у районі минулося без обстрілів. Не було "прильотів" і на решті території області. Ще двоє постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг звернулися по меддопомогу.

Ворог обстріляв житлові квартали населених пунктів Херсонщини

Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Новоберислав, Дудчани, Червоний Маяк, Берислав, Вірівку, Кізомис, Новотягинку, Токарівку, Ромашкове, Антонівку, Понятівку та місто Херсон, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 6 багатоповерхівок та 5 приватних будинки.

Також внаслідок обстрілів зафіксовані влучання в музей, магазин та заклад громадського харчування. Були пошкоджені гаражне приміщення автотранспортного підприємства, автобуси, комунальна техніка та легкові автомобілі.

На щастя, за цю добу постраждалих серед цивільного населення немає.

По Миколаївській області ворог бив із мінометів

За інформацією від очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма, протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136.

Також під ворожими мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Сумщину обстрілювали з мінометів, артилерії і КАБами

Вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Середино-Будська (17 вибухів з артилерії) та Новослобідська (3 вибухи з міномету) громади, передають у Сумській ОВА.

Зокрема, по Великописарівській громаді було здійснено авіаудари КАБ (20 вибухів), обстріл з мінометів (46 вибухів).

Армія РФ випустила по Донецькій області 6 ракет

За інформацією від голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Руйнування у Донецькій області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

У Мар'їнській громаді Покровського району пошкоджено будинок у Красногорівці. У Курахівській громаді обстріляні околиці Гірника. Серед ночі росіяни випустили 6 ракет по Мирнограду — пошкоджені 2 адмінбудівлі, 9 багатоповерхівок і 3 інфраструктурні об'єкти.

Також під ворожим вогнем перебували околиці Костянтинівської і Лиманської громад Краматорського району.

У Нью-Йорку Бахмутського району пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків.