Дания передаст Украине САУ Caesar на год ранее, чем обещала

Дания в сотрудничестве с Францией сможет ускорить поставки самоходных артиллерийских установок CAESAR для Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Дании.

Сначала планировалось, что артиллерийские установки будут поставлены до 2026 года, но теперь ожидается, что Украина получит эти системы уже в 2025 году.

"Артиллерийские системы очень востребованы в Украине, поэтому я рад, что Дания может способствовать тому, чтобы Украина получила больше этих установок уже в следующем году", — заявил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

В свою очередь, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил надежду, что к помощи Украине присоединится больше стран.

"Война в Украине находится на критическом этапе. Крайне важно, чтобы мы поддерживали Украину как можно активнее. Европа должна действовать более решительно, и с сегодняшним пакетом помощи Дания выполняет конкретные запросы Украины, еще раз демонстрируя, что мы стоим на передовой в борьбе Украины за свободу. Я надеюсь, что больше стран присоединится к нам", – отметил Расмуссен.

Напомним, недавно Минобороны Украины и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с Министерством обороны Дании касательно закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 млн евро.

Также добавим, что в октябре Дания объявила о предоставлении Украине нового, 21 пакета военной помощи на сумму более 320 миллионов евро (2,4 миллиарда датских крон). Помощь включает в себя не только новые закупки военной техники и оборудования, но и дополнительные пожертвования из состава Вооруженных Сил Дании.