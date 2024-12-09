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Данія передасть Україні САУ Caesar на рік раніше, ніж обіцяла
Данія у співпраці з Францією зможе пришвидшити постачання самохідних артилерійських установок CAESAR для України.
Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Данії.
Зазначається, що спочатку планувалося, що артилерійські установки будуть поставлені до 2026 року, але тепер очікується, що Україна отримає ці системи вже у 2025 році.
"Артилерійські системи є дуже затребуваними в Україні, тому я радий, що Данія може сприяти тому, щоб Україна отримала більше цих установок уже наступного року," – заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.
В свою чергу міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен висловив сподівання, що до допомоги Україні приєднається більше країн.
"Війна в Україні перебуває на критичному етапі. Вкрай важливо, щоб ми підтримували Україну якомога активніше. Європа повинна діяти рішучіше, і з сьогоднішнім пакетом допомоги Данія виконує конкретні запити України, ще раз демонструючи, що ми стоїмо на передовій у боротьбі України за свободу. Я сподіваюся, що більше країн приєднається до нас", – зазначив Расмуссен.
Нагадаємо, нещодавно Міноборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії щодо закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 млн євро.
Також додамо, що у жовтні Данія оголосила про надання Україні нового, 21-го пакету військової допомоги на суму понад 320 мільйонів євро (2,4 мільярда датських крон). Допомога включає не лише нові закупівлі військової техніки та обладнання, але й додаткові пожертви зі складу Збройних Сил Данії.