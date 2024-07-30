Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли танки Leopard 1A5, снаряд, лодки и другое оружие.

Об этом сообщили 29 июля в правительстве Германии.

Отмечается, что танки были переданы в рамках инициативы совместно с Данией.

Что получили украинские военные:

8 танков Leopard 1A5;

21 тыс. снарядов для ЗРК Gepard;

10 надводных дронов;

2 ремонтно-эвакуационные бронемашины Bergepanzer;

10 радаров наземного наблюдения;

24 810 шлемов, 1 полевой госпиталь.

Помощь от Германии Украине

8 июля 2024 г. правительство Германии обновило перечень военной помощи, предоставленной Украине, подтвердив передачу третьей системы противовоздушной обороны Patriot.

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку.

В начале июня Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS.

В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

10 апреля Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды, винтовки, техника для разминирования и разведывательные БПЛА. Также Германия передала гусеничный вездеход Warthog (командная машина), машины для разминирования WISENT, снайперские винтовки и прочее.

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