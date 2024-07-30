Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги до якого увійшли танки Leopard 1A5, снаряд, човни та інша зброя.

Про це 29 липня повідомили в уряді Німеччини.

Зазначається, що танки було передано в рамках ініціативи спільно з Данією.

Що отримали українські військові:

8 танків Leopard 1A5;

21 тис. снарядів для ЗРК Gepard;

10 надводних дронів;

2 ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;

10 радарів наземного спостереження;

24 810 шоломів, 1 польовий госпіталь.

Допомога від Німеччини Україні

8 липня 2024 року уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, наданої Україні, підтвердивши передачу третьої системи протиповітряної оборони Patriot.

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

На початку червня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS.

Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

10 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА. Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), машини для розмінування WISENT, снайперські гвинтівки та інше.

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