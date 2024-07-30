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Війна в Україні
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги до якого увійшли танки Leopard 1A5, снаряд, човни та інша зброя.

Про це 29 липня повідомили в уряді Німеччини.

Зазначається, що танки було передано в рамках ініціативи спільно з Данією.

Що отримали українські військові:

  • 8 танків Leopard 1A5;
  • 21 тис. снарядів для ЗРК Gepard; 
  • 10 надводних дронів; 
  • 2 ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;
  • 10 радарів наземного спостереження;
  • 24 810 шоломів, 1 польовий госпіталь.

Допомога від Німеччини Україні

8 липня 2024 року уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, наданої Україні, підтвердивши передачу третьої системи протиповітряної оборони Patriot.

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

На початку червня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS.

Зокрема, нещодавно Німеччина  оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

10 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА. Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина),  машини для розмінування WISENT, снайперські гвинтівки та інше.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко