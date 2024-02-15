Массированная атака РФ: ПВО уничтожило 13 ракет из 26

Утром 15 февраля силы и средства Воздушных сил ВСУ уничтожили 13 российских ракет разных типов.

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Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – «Калибр», баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, зенитными управляемыми ракетами. С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс;

6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;

2 крылатые ракеты «Калибр»;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59;

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. – РФ).

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:

8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

2 крылатые ракеты «Калибр»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Напомним, во время предварительной массированной атаки 7 февраля 2024 года оккупанты применили 64 средства воздушного нападения. В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушных целей, а именно: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крылатых ракеты «Калибр», 15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/ 131».

Заметим, в результате ракетной атаки 15 февраля есть попадания во Львове, Запорожье, Полтавщине, Днепропетровщине, Хмельнитчине.