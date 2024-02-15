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Массированная атака РФ: ПВО уничтожило 13 ракет из 26
Утром 15 февраля силы и средства Воздушных сил ВСУ уничтожили 13 российских ракет разных типов.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – «Калибр», баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, зенитными управляемыми ракетами. С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс;
- 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;
- 2 крылатые ракеты «Калибр»;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. – РФ).
Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:
- 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 2 крылатые ракеты «Калибр»;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Напомним, во время предварительной массированной атаки 7 февраля 2024 года оккупанты применили 64 средства воздушного нападения. В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушных целей, а именно: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крылатых ракеты «Калибр», 15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/ 131».
Заметим, в результате ракетной атаки 15 февраля есть попадания во Львове, Запорожье, Полтавщине, Днепропетровщине, Хмельнитчине.