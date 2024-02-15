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Тип
Війна Війна
Категорія
Війна в Україні
Дата публікації

Масована атака РФ: ППО знищила 13 ракет з 26

Масована атака РФ: ППО знищила 13 ракет з 26
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вранці 15 лютого сили та засоби Повітряних сил ЗСУ знищили 13 російських ракет різних типів.

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Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Зазначається, що вночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс; 
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23;
  •  2 крилаті ракети «Калібр»;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59; 
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 
  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23; 
  • 2 крилаті ракети «Калібр»; 
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, під час попередньої масованої атаки 7 лютого 2024 року окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі, а саме: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крилаті ракети «Калібр», 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Зауважимо, внаслідок ракетної атаки 15 лютого є влучання у Львові, Запоріжжі, на Полтавщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині.

Автор:
Світлана Манько