- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Війна в Україні
- Дата публікації
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Масована атака РФ: ППО знищила 13 ракет з 26
Вранці 15 лютого сили та засоби Повітряних сил ЗСУ знищили 13 російських ракет різних типів.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Зазначається, що вночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс;
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23;
- 2 крилаті ракети «Калібр»;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
- 2 крилаті ракети «Калібр»;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Нагадаємо, під час попередньої масованої атаки 7 лютого 2024 року окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі, а саме: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крилаті ракети «Калібр», 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Зауважимо, внаслідок ракетної атаки 15 лютого є влучання у Львові, Запоріжжі, на Полтавщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині.