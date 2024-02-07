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Масована ракетна атака. Армія РФ обстріляла 6 регіонів України, ППО знищила 29 ракет та 15 дронів: які наслідки (ФОТО)
Вранці 7 лютого армія країни-агресора РФ здійснила масовану ракетну атаку по території України. У Львівській області зафіксовано влучання у промисловий об'єкт. Є руйнування та постраждалі у Києві та області, на Миколаївщині та Харківщині.
Силами ППО знищено 44 цілі
На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети, повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.
Загалом окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу:
- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС;
- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3;
- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі;
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 5 зенітних керованих ракет С-300.
У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крилаті ракети «Калібр»;
- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Наслідки ракетної атаки
У Києві постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Наразі відомо про двох загиблих.
Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу.
Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі.
У Київській області падіння уламків зафіксували у 8 населених пунктах у 2 районах області.
За попередньою інформацією, є постраждалі. Незначні травми отримали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога.
Наразі також є інформація про пошкодження уламками ворожих ракет 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, декількох легкових авто. В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. В 2 багатоквартирних будинках фіксують уламки в квартирах.
У Миколаєві внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, залучені психологи.
У Харківській області близько 6 ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина. Рятувальники обстежують територію.
На Дніпропетровщині минулося без постраждалих.
У Львівській області зафіксовано влучання у промисловий об'єкт, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький
"Сьогодні вночі та вранці Україна знову пережила масовану ракетну атаку. На жаль, є влучання і у Львівській області. Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на зараз інформацію про постраждалих чи загиблих немає", - написав Козицький.
Крім цього, за його словами, сили ППО збили одну ракету в Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.