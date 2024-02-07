Массированная ракетная атака. Армия РФ обстреляла 6 регионов Украины, ПВО уничтожила 29 ракет и 15 дронов: какие последствия (ФОТО)

Утром 7 февраля армия страны-агрессора РФ совершила массированную ракетную атаку по территории Украины. Во Львовской области зафиксировано попадание в промышленный объект. Есть разрушения и пострадавшие в Киеве и области, Николаевской и Харьковской областях.

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Силами ПВО уничтожено 44 цели

Утром 7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты, сообщил главнокомандующий Валерий Залужный.

В общей сложности оккупанты применили 64 средства воздушного нападения:

20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС;

4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3;

3 крылатых ракеты морского базирования «Калибр» с носителей в Черном море;

3 баллистических ракеты «Искандер-М»;

5 зенитных управляемых ракет С-300.

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты «Калибр»;

15 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».

Последствия ракетной атаки

В Киеве пострадали около десяти человек в Голосеевском и Днепровском районах. На данный момент известно о 2 погибших.

Повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция. В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме – подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар.

Под завалами вероятно погибшие. Также загорелось здание СТО и автомобили.

В Киевской области падение обломков было зафиксировано в 8 населенных пунктах в 2 районах области.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Незначительные травмы получили два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также есть информация о повреждении обломками вражеских ракет 14 частных домов, хозяйственных сооружений, заборов, нескольких легковых авто. В одном из учебных заведений частично выбиты окна и секущиеся двери. В 2 многоквартирных домах фиксируют обломки в квартирах.

В Николаеве в результате ракетной атаки оккупантов погиб 1 человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть. На месте развернуты палатки ГСЧС, привлечены психологи.

В Харьковской области около 6 утра враг ударил по областному центру. 2 человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасен 1 человек. Спасатели обследуют территорию.

В Днепропетровской области обошлось без пострадавших.

Во Львовской области зафиксировано попадание в промышленный объект, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий

"Сегодня ночью и утром Украина снова пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 м² продолжается пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на сейчас информации о пострадавших или погибших нет", - написал Козицкий.

Кроме этого, по его словам, силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов – тоже.