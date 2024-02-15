Армія РФ здійснила масовану ракетну атаку на Україну: є влучання у Львові, Запоріжжі та на Полтавщині (ФОТО)

Вранці 15 лютого країна-агресор РФ Здійснила чергову ракетну атаку на територію України. Є влучання в Запоріжжі, Львові, на Полтавщині та Дніпропетровщині.

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Як повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години.

За оперативною інформацією - в Києві без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

У Львові у кількох будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.

«Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає. Також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки.Автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін», - повідомив міський голова Андрій Садовий.

Він додав, що за попередньою інформацією, на Львівщину летіло понад 10 ракет.

У Запоріжжі зранку пролунав вибух. Як повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог поцілив по обʼєкту інфраструктури. За попередніми даними, постраждали чотири людини.

Також наразі відомо, що ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкту торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі).

На місцях вже працюють відповідні служби.

На Полтавщині внаслідок атаки ворога є влучання у складське приміщення, виникла пожежа, повідомляє начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Вночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначив він.

Війська РФ вранці також атакували обʼєкти цивільної інфраструктури на Дніпропетровщині, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів! Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Дякую за роботу силам ППО! Всю інформацію уточнюємо. Деталі – згодом", - зазначив він.

На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів.

"Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила. Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють відповідні служби", - повідомляє Хмельницька ОВА.