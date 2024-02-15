Армия РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину: есть попадания во Львове, Запорожье и Полтавской области (ФОТО)

Утром 15 февраля страна-агрессор РФ совершила очередную ракетную атаку на территорию Украины. Есть попадания в Запорожье, Львове, Полтавщине и Днепропетровщине.

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Как сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА), все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов.

По оперативной информации – в Киеве без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

Но падения обломков вражеских ракет были зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов Киевской области.

"Уже есть информация о повреждении 7 частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля. В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши", - отметили в Киевской ОВА.

Как рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук, в результате обстрелов в Бучанской общине повреждены пять частных жилых домов.

"Из-за падения обломков выбиты окна, повреждена крыша. Самое главное - обошлось без жертв, к счастью", - констатировал он.

Во Львове в нескольких домах взрывной волной выбило окна.

«Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна. Также задело школу. На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки. Автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит без изменений», - сообщил мэр Андрей Садовый.

Он добавил, что, по предварительной информации, на Львовщину летело более 10 ракет.

В результате атаки трое львовян получили ранения, им оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.

В Запорожье с утра раздался взрыв. Как сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, враг попал по объекту инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Также известно, что повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли).

На местах уже работают соответствующие службы.

В Полтавской области в результате атаки врага есть попадание в складское помещение, возник пожар, сообщает начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Ночью враг атаковал Полтавскую область. Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", – отметил он.

Войска РФ утром также атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Утро на Днепропетровщине началось со взрывов! Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Спасибо за работу силам ПВО! Всю информацию уточняем. Детали – впоследствии", - отметил он.

Также в Хмельницкой области есть повреждения гражданских объектов.

"Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала. Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают соответствующие службы", - сообщает Хмельницкая ОВА.