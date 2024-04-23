РФ атаковала дронами, в Одессе повреждены дома, в Харьковской и Херсонской областях есть погибшие: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на 23 апреля Россия атаковала Украину дронами и двумя баллистическими ракетами. В Одессе нанесены разрушения жилищному сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры, пострадали девять человек, в частности, дети.

ПВО сбило 15 беспилотников

Во время воздушной атаки в ночь на 23 апреля российские оккупанты применили 16 ударных дронов и две баллистические ракеты "Искандер-М", сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Этой ночью защитниками неба сбито 15 «шахедов» в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.

Враг атаковал Одессу БПЛА

Российские войска атаковали Одессу с помощью БПЛА, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, произошло возгорание", - отметил он.

По его словам, спасатели спасли 34 человека, из них 3 детей.

Также Кипер сообщил, что ранения и повреждения получили 9 человек, 4 из них - дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года.

Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.

Четверо детей также находятся в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Все службы продолжают работать над ликвидацией последствий. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения.

В Николаевской области горел торговый павильон

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что во время боевой работы сил противовоздушной обороны, обломки сбитого дрона повредили торговую инфраструктуру в области.

"Произошло возгорание торгового павильона, которое было оперативно ликвидировано пожарными", - добавил он.

Известно об одном пострадавшем мужчине в результате падения сбитого «Shahed» в Очакове. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь

Враг атаковал Киев и область

Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ночью все воздушные цели, которыми враг атаковал столицу, сообщает КМВА.

"Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой БпЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с территории Курской области (РФ), пролетели через Сумщину, Черкасщину и заходили на Киев с юго-западного направления", - говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

В настоящее время в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Также попаданий в жилую или критическую инфраструктуру области нет. Жертв и пострадавших нет.

В Харьковской области погиб мужчина

Враг обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковщины, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове в результате ракетных обстрелов Х-59 повреждена телебашня.

В Дергачах Харьковского района в результате обстрела горели конструктивные элементы хозяйственного сооружения.

В с. Юрченко Чугуевского района в результате обстрела поврежден эскалатор. Погиб 33-летний гражданский мужчина.

Кроме того, в пгт Купянск-Узловой в результате обстрела ранения получила 38-летняя женщина.

В пгт Большой Бурлук в результате авиаудара повреждено здание гражданского предприятия, частные домовладения, многоквартирные дома. Ранение получила гражданская женщина.

В с. Приколотное Купянского района произошел ракетный обстрел КАБ. Поврежден частный дом, здание сушильного цеха частного предприятия.

В пгт Липке Харьковского района произошел ракетный обстрел КАБ. Повреждены 6 частных домов, помещения школы, а в городе Дергачи повреждены хозяйственные и офисные помещения.

Также в Волчанске повреждено помещение мясокомбината, а в с. Глушковка Купянского района повреждено помещение с/предприятия.

В Херсонской области двое погибших

Российские войска за прошедшие сутки произвели обстрелы 17 населенных пунктов Херсонской области, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Враг обстреливал Антоновку, Белозерку, Станислав, Садовое, Ивановку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайловку, Качкаровку, Нововоронцовку, Змиевку, Красный Маяк, Казацкое, Веселое и Херсон.

Повреждены восемь многоэтажек и 26 частных домов. Были зафиксированы попадания в учебное заведение, детский сад, заведение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще шесть человек получили ранения.

Армия РФ нанесла более 500 ударов по Запорожской области

За сутки захватчики 514 раз ударили по Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Под вражеским огнем находились 6 населённых пунктов. Враг нанес авиационных ударов по Роботиному и Малой Токмачке. 182 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Еще 13 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Левадное и Роботино. Также 317 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

За сутки поступило 5 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Россияне убили 2 жителей Донбасса

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

1 человек погиб в Красногоровке, еще 1 - в Новоалександровке Гродовской общины.

В Новогродовской общине повреждены 4 частных дома. В Селидово ранен человек, повреждены 14 частных домов. В Кураховской общине повреждены админздания и 3 частных дома в Остром, 2 частных дома и промзона в Кураховке.

В Лиманской общине повреждены 4 дома в Ямполе, обстреляны Ямполевка и Терны.

В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов, 3 многоэтажки и 2 нежилых здания. В Северске поврежден дом.