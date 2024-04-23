РФ атакувала дронами, в Одесі пошкоджені будинки, на Харківщині та Херсонщині є загиблі: ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч на 23 квітня Росія атакувала Україну дронами та двома балістичними ракетами. В Одесі завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури, постраждали дев’ятеро людей, зокрема, діти.

ППО збила 15 безпілотників

Під час повітряної атаки в ніч на 23 квітня російські окупанти застосували 16 ударних дронів та дві балістичні ракети "Іскандер-М", повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Цієї ночі захисниками неба збито 15 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Ворог атакував Одесу БПЛА

Російські війська атакували Одесу за допомогою БПЛА, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Ворог у черговий раз атакував Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки, сталося загоряння", - зауважив він.

За його словами, рятувальники врятувати 34 людини, з них 3 дітей.

Також Кіпер повідомив, що поранення та ушкодження дістали 9 осіб, 4 з них - діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року.

Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.

Четверо дітей також у стані середньої ступеня важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення.

На Миколаївщині горів торговельний павільйон

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, уламки збитого дрона пошкодили торговельну інфраструктуру в області.

"Сталось займання торговельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями", - додав він.

Відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок падіння збитого «Shahed» в Очакові. Йому надається вся необхідна медична допомога

Ворог атакував Київ та область

Сили і засоби протиповітряної оборони знищили вночі усі повітряні цілі, якими ворог атакував столицю, повідомляє КМВА.

"Нічна повітряна тривога у столиці була повʼязана із загрозою БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ із південно-західного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.

На даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Також влучань в житлову чи критичну інфраструктуру області немає. Жертв та постраждалих немає.

На Харківщині загинув чоловік

Ворог обстріляв близько 15 населених пунктів Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові внаслідок ракетного обстрілу Х - 59 пошкоджена телевежа.

У м. Дергачі Харківського району внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи господарської споруди.

У с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено ескалатор. Загинув 33-річний цивільний чоловік.

Крім того, у смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу поранення отримала 38-річна жінка.

У смт Великий Бурлук внаслідок авіаудару пошкоджено будівлю цивільного підприємства, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки. Поранення отримала цивільна жінка.

У с. Приколотне Куп'янського району відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено приватний будинок, будівля сушильного цеху приватного підприємства.

У смт Липці Харківського району відбувся ракетний обстріл КАБ. Пошкоджено 6 приватних будинків, приміщення школи, а у місті Дергачі пошкоджено господарче та офісні приміщення.

Також у Вовчанську пошкоджено приміщення м’ясокомбінату, а у с. Глушківка Куп'янського району пошкоджено приміщення с/підприємства.

На Херсонщині двоє загиблих

Російські війська минулої доби здійснили обстріли 17 населених пунктів Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе і Херсон.

Пошкоджені вісім багатоповерхівок та 26 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін.

Через російську агресію дві людини загинули, ще шестеро людей дістали поранення.

Армія РФ завдала понад 500 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби загарбники 514 разів ударили по Запорізькій області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці. 182 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Ще 13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне та Роботине. Також 317 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

За добу надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.