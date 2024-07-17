Украина освободила из российского плена еще 95 защитников

17 июля еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Это уже 54-й по счету обмен.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом увольнении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", — написал он.

Среди освобожденных 23 воина защищали Мариуполь (из них 13 – "Азовсталь"), 41 воевал на донецком направлении, по 9 – на луганском и запорожском, по 3 – на херсонском и харьковском.

В общей сложности речь идет о 49 воинах ВСУ (в том числе участник "воздушного моста", который согласился на вертолете лететь на "Азовсталь"), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, 7 из ТРО, 5 пограничников, 2 из Государственной специальной службы транспорта и 1 защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

"Работники нашего Офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, в соответствии с международным гуманитарным правом. Далее возвращенные воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию", — написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В ГУР добавили, что многие бойцы, освобожденные из плена, страдают последствиями ранений и страдают хроническими заболеваниями. Большинство из них находилось в плену страны-агрессорки с 2022 года. Также среди уволенных есть защитник, считавшийся пропавшим без вести.

Напомним, последний раз Украина освобождала из плена своих защитников 25 июня. Тогда домой вернулись 90 военнослужащих и 10 гражданских людей.