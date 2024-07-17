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Тип
Обновлено
Категория
Война в Украине
Дата публикации

Украина освободила из российского плена еще 95 защитников

обмен пленными
Украина освободила из российского плена еще 95 защитников

17 июля еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Это уже 54-й по счету обмен.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом увольнении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", — написал он.

Фото 2 — Украина освободила из российского плена еще 95 защитников
Фото 3 — Украина освободила из российского плена еще 95 защитников
Фото 4 — Украина освободила из российского плена еще 95 защитников
Фото 5 — Украина освободила из российского плена еще 95 защитников
Фото 6 — Украина освободила из российского плена еще 95 защитников
Фото 7 — Украина освободила из российского плена еще 95 защитников
Фото 8 — Украина освободила из российского плена еще 95 защитников

Среди освобожденных 23 воина защищали Мариуполь (из них 13 – "Азовсталь"), 41 воевал на донецком направлении, по 9 – на луганском и запорожском, по 3 – на херсонском и харьковском.

В общей сложности речь идет о 49 воинах ВСУ (в том числе участник "воздушного моста", который согласился на вертолете лететь на "Азовсталь"), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, 7 из ТРО, 5 пограничников, 2 из Государственной специальной службы транспорта и 1 защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

"Работники нашего Офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, в соответствии с международным гуманитарным правом. Далее возвращенные воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию", — написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В ГУР добавили, что многие бойцы, освобожденные из плена, страдают последствиями ранений и страдают хроническими заболеваниями. Большинство из них находилось в плену страны-агрессорки с 2022 года. Также среди уволенных есть защитник, считавшийся пропавшим без вести.

Напомним, последний раз Украина освобождала из плена своих защитников 25 июня. Тогда домой вернулись 90 военнослужащих и 10 гражданских людей.

Автор:
Татьяна Гойденко