Украина вернула из плена десятерых гражданских

Вечером, 28 июня, украинской стороне удалось вернуть из российского плена еще десять гражданских людей.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он рассказал, что среди уволенных есть Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Еще пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

"Благодарю каждого и каждого, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей", - написал Зеленский.

Напомним, 25 июня состоялся 53-й обмен пленными. Украине удалось вернуть 90 защитников, но гражданских черед них не было. Это воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. 31 мая Украине удалось вернуть домой 71 защитника и четырех гражданских.