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Украина вернула из плена десятерых гражданских
Вечером, 28 июня, украинской стороне удалось вернуть из российского плена еще десять гражданских людей.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он рассказал, что среди уволенных есть Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.
Еще пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Благодарю каждого и каждого, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей", - написал Зеленский.
Напомним, 25 июня состоялся 53-й обмен пленными. Украине удалось вернуть 90 защитников, но гражданских черед них не было. Это воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. 31 мая Украине удалось вернуть домой 71 защитника и четырех гражданских.