Україна повернула з полону десятьох цивільних

Ввечері, 28 червня, українській стороні вдалося повернути з російського полону ще десятьох цивільних людей.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він розповів, що серед звільнених є Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Ще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

"Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 25 червня відбувся 53-й обмін полоненими. Україні вдалося повернути 90 захисників, але цивільних черед них не було. Це воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. 31 травня Україні вдалося повернути додому 71 захисника та чотирьох цивільних.