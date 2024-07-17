Україна звільнила з російського полону ще 95 захисників

17 липня ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Це вже 54-й за рахунком обмін.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - написав він.

Серед звільнених 23 воїни боронили Маріуполь (з них 13 – "Азовсталь"), 41 воював на донецькому напрямку, по 9 – на луганському та запорізькому, по 3 – на херсонському та харківському.

Загалом йдеться про 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник "повітряного мосту", який зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь"), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, 7 з ТРО, 5 прикордонників, 2 з Державної спеціальної служби транспорту і 1 оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

"Працівники нашого Офісу перебувають на місці здійснення обміну для того, аби проконтролювати дотримання прав людини, відповідно до міжнародного гуманітарного права. Далі повернуті воїни поїдять, отримають чистий одяг, їх оглянуть лікарі, призначать необхідне лікування та реабілітацію", - написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, востаннє Україна звільняла з полону своїх захисників 25 червня. Тоді додому повернулися 90 військовослужбовців та 10 цивільних людей.